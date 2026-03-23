El viento generado por la borrasca ‘Therese’ deja a su paso daño en algunos cultivos de las islas

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El sector de la agricultura sigue haciendo un balance sobre los efectos de la borrasca ‘Therese’ en Canarias. La papa será una de las grandes beneficiadas por la lluvia. Sin embargo, el viento ha provocado daños en algunos cultivos. El 75% de la fruta fue afectada en la zona de Botazos, en La Palma.

Los agricultores esperan la visita de los seguros para evaluar desperfectos y seguir adelante después de la borrasca. Más que el agua, en fincas de Buenavista del Norte, el viento es lo que ha provocado daños. Algunos plantones no lograrán salir adelante y tendrán que renovar infraestructuras.

En zonas de La Palma, el 75% de la fruta ha sido afectada por ‘Therese’

Las cosechas de papas, en cambio, se han visto beneficiadas por la gran cantidad de lluvias. Desde ASAGA se apunta que aún es pronto para saber si un exceso de humedad ha podido afectar a las que ya están plantadas. Los agricultores miran con cierto recelo a las nubes que siguen con laamenaza de más chubascos.