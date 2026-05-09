La Transvulcania 2026 bate los ocho récords de sus distancias competitivas, seis en una última jornada legendaria

La Transvulcania 2026 disfruta de la mejor edición de su historia / Transvulcania

Ya se puede considerar a la Transvulcania adidas 2026 una de las mejores carreras de todos los tiempos a nivel mundial. La prueba de la Isla Bonita vivió una jornada insuperable donde, a los dos récords batidos el jueves en el Kilómetro Vertical se le sumaron seis nuevos registros históricos en un sábado que ya es leyenda de las pruebas de montaña.

Las seis pruebas de la programación del sábado vieron rotas sus mejores marcas, algo inaudito en una única jornada, lo que da muestras del nivel de esta Transvulcania adidas 2026 y de la calidad de los corredores élite participantes en la carrera palmera. En el caso de la Ultramaratón ganada por el norteamericano David Sinclair y la francesa Blandine L’Hirondel, hubo récords con los seis primeros clasificados en la categoría masculina rompiendo el registro histórico de la prueba de La Palma.

El inicio de la Ultramaratón fue tan trepidante como el resto de la carrera. Con unas condiciones inmejorables el pelotón enfiló las primeras rampas tras la salida desde el Faro de Fuencaliente como un disparo y con Damien Humbert pasando primero por los canarios en la categoría masculina siendo Blandine L’Hirondel la líder entre las chicas por delante de Lucy Bartholomew y Emelie Forsberg.

A Humbert se le juntó pronto la dupla formada por David Sinclair y Ben Dhiman con Peter Engdahl vigilando de cerca junto a Nadir Maguet y Andreas Reiterer. Las distancias se fueron apretando poco a poco y las posiciones se fueron cambiando colocándose líderes Dhiman y Sinclair con Humbert al acecho.

Ya el paso por el Roque de los Muchachos la carrera dio un vuelco colocándose primero Peter Engdahl, buen conocedor del terreno y ganador en su momento de la Ultramaratón palmera. Sinclair pasaba a cinco segundos y Humbert, a algo más de cinco minutos. Pero todavía había mucha tela que cortar y antes de llegar a la Torre de El Time ya era Sinclair el que andaba en cabeza a ritmo de récord.

Sinclair y L’Hirondel firman récords históricos

El norteamericano ya no cedería su puesto de privilegio. En Tazacorte su ventaja ya era sustancial con lo que sólo le quedaba centrarse en mantener su ritmo para tratar de batir el registro de Luis Alberto Hernando. Su llegada a meta fue apoteósica con 19 minutos menos que el registro histórico de Hernando. Sinclair ganó con 6h.32:24, Peter Engdahl fue segundo (6h.41:19) y Nadir Maguet (6h.42:31) completó el podio, todos mejorando el récord antiguo al igual que Damien Humbert, el cuarto clasificado (6h.43:54), Ben Dhiman (6h.48:42) y Andreas Reiterer (6h.49:52).

Mientras, Blandine L’Hirondel mandaba con autoridad entre las féminas a ritmo de récord pero Lucy Bartholomew, en la referencia del Pico de la Cruz apenas perdía un minuto con Forsberg ya más distanciada.

La corredora francesa seguía imponiendo su condición de favorita con relativa tranquilidad aunque la carrera daría un vuelco con el cambio de liderato que colocó a Lucy Bartholomew al frente de la prueba. La corredora australiana se mantuvo por delante hasta que llegó la bajada.

Fue entonces cuando la noria en la que se había convertido la carrera se dio la vuelta. Blandine L’Hirondel retomó el liderato tras superar varias caidas y ya no lo soltó. Es más, su diferencia respecto a Bartholomew volvió a ampliarse sobre los ocho minutos con Emelie Forsberg en su cómodo tercer puesto por delante de Gemma Arenas y Beatriz Parrón.

La corredora del equipo Kiprun pasó por el punto de referencia de Tazacorte sin necesidad de mirar hacia detrás para afrontar los últimos kilómetros de una prueba en la que rompió el sexto récord del día, octavo de esta edición de Transvulcania adidas.

L’Hirondel paró el cronómetro en un tiempo de 7h.43:47. Detrás de la corredora francesa entraron Lucy Bartholomew (7h.49:26) y Emelie Forsberg (8h.14:40) en un día para la historia del mundo de las carreras de montaña.

Una maratón vertiginosa

La distancia Maratón tuvo emoción, emotividad y, sobre todo, velocidad. Entre los chicos se impuso Fran Anguita, por segunda vez en su trayectoria, y entre las chicas la mejor fue su cuñada, Ikram Rharsalla que ofreció un rendimiento superlativo durante el recorrido.

Anguita tomó la cabeza mediada la prueba junto a un grupo respetuoso donde nadie quería tirar y en el que también iban Zaid Ait Malek o Olmo Allue y del que saltó Álex García. La paciencia fue virtud en Anguita, la paciencia y la fortaleza de piernas para apretar cuando se iniciaba la bajada, atrapar a García y marcharse en solitario.

Por detrás Ait Malek intentó coger su estela pero la diferencia se fue haciendo mayor y el marroquí comenzó a marcar a su perseguidor, Olmo Allue. En ese orden entraron todos en la meta de Tazacorte con Fran Anguita ganando con un tiempo récord de 3h.39:03 con una ventaja de 3:03 sobre Ait Malek y 3:36 sobre Olmo Allue.

En la categoría femenina Ikram Rharsalla desató las hostilidades deportivas poco después del paso por la mitad del recorridollevando por detrás a Elisa Kristindottir y a Elisa Desco y, algo más atrás, a Julia Font.

Las posiciones se mantuvieron así hasta que Font fue remontando poco a poco y la islandesa Kristinsdottir fue cediendo con lo que a Ikram Rharsalla no le quedó otra que apretar para buscar el récord absoluto de la prueba. La internacional española logró batir ese registro dejándolo en 4h.12:53 y aventajando en 4:50 a Julia Font y en 5:03 a Elisa Desco, segunda y tercera respectivamente.

La media maratón más explosiva

La presencia de los corredores keniatas hacía presagiar que los récords de la Media Maratón , al igual que ocurriera el jueves con los del Kilómetro Vertical, también podrían caer. Los deportistas africanos no entienden de reservar fuerzas y salieron desde el Faro de Fuencaliente a no hacer rehenes aunque se llevaron en el mismo grupo a dos intrépidos como Anthony Felber y Linus Hultegard que se aprovecharon del ritmo repidante de los keniatas.

La cabeza de carrera se mantuvo firme y unida durante la ascensión y fue cuando se abordó el descenso hacia el Refugio de El Pilar cuando Philemon Kiriago y Anthony Felber se fueron por delante de Richard Omaya Attuya y Linus Hultegard. Kiriago tuvo algo más de piernas en los metros finales para ganar y establecer el nuevo récord de la distancia (2h.07:43), sólo cuatro segundos menos que Felber, segundo. Mientras, Attuya y Hultegar entraron juntos en tercera posición en un esprint más que apretado compartiendo el mismo tiempo (2h.08:15) aunque el chip colocó por delante al keniata.

Las protagonistas del Kilómetro Vertical repitieron papel en esta Media Maratón femenina aunque con intercambio de posiciones. En el Refugio de El Pilar la más fuerte fue Ruth Gitonga (2h.22:50) con 2:50 minutos de ventaja sobre su compatriota Joyce Njeru y 10:31 por delante de Kirsty Skye Dickson. La palmera Moana Lilly Kehres hizo un carrerón espectacular acabando cuarta, primera entre las españolas, con un tiempo de 2h.35:17.