El Kilómetro Vertical inaugura la edición 2026 de Transvulcania con un cartel histórico. 1.164 metros de desnivel positivo separan la Playa de Tazacorte de la Torre Forestal de El Time

La Transvulcania Adidas 2026, la gran fiesta del trail running palmero, arranca este jueves 7 de mayo a las 17:00 horas. La Playa del Puerto de Tazacorte será el punto de partida donde más de 150 especialistas pondrán rumbo a la Torre Forestal de El Time. Esta primera prueba del programa deportivo se presenta con un cartel de atletas de nivel mundial y la promesa de batir las marcas históricas de La Palma.

El Kilómetro Vertical abre la Transvulcania 2026 este jueves. Se podrá seguir en directo en RTVC

El desafío técnico: 1.164 metros de ascenso puro

El Kilómetro Vertical de Transvulcania mantiene su esencia con un recorrido de 7,28 kilómetros. Con un desnivel positivo de 1.164 metros y apenas 102 metros negativos, los corredores se enfrentan a una rampa casi continua entre el mar y la cumbre.

La salida se realizará de forma escalonada en formato contrarreloj desde la cota 0. Los participantes ascenderán por el emblemático sendero GR-131, atravesando el barranco de El Time hacia el municipio de Tijarafe. Es una verdadera pared donde la fuerza marcará la diferencia.

Los favoritos: duelo entre el bloque africano y los europeos

La nómina masculina de 2026 da un salto cualitativo con la llegada de un bloque keniano que ha revolucionado el panorama mundial. Philemon Kiriago, oro mundial en 2025, llega como el gran candidato. Le acompañan sus compatriotas Richard Omaya Atuya y Ephantus Njeri. La respuesta europea vendrá de la mano de Martin Nilsson y Anthony Felber, mientras que la representación nacional cuenta con nombres como Manu Anguita, Sergio Álvarez y el campeón de España Alex García Carrillo.

En la categoría femenina, la carrera se presenta abierta y vibrante. La keniana Ruth Gitonga, vencedora de la primera prueba de la World Cup 2026, parte como referencia junto a Joyce Njeru y Philaries Kisang. Por la vía europea, destacan la italiana Camilla Magliano y la española Silvia Lara, quien ya fue segunda en esta prueba en 2025.

Órdago a los récords históricos

El Kilómetro Vertical es una de las pruebas más destacadas que pasar por paisajes únicos de la isla de La Palma / Archivo.

El elenco de 2026 busca derribar las plusmarcas del KV:

Récord Masculino: Los 47:22 del noruego Stian Angermund-Vik resisten desde hace casi una década.

Los 47:22 del noruego resisten desde hace casi una década. Récord Femenino: Los 56:40 de la suiza Maude Mathys (2025) son el gran desafío para las atletas este año.

Cómo seguir el Kilómetro Vertical de la Transvulcania en directo

RTVC retransmitirá en directo esta prueba con la que se inaugura la Transvulcania 2026. Con narración de Nacho Feliciano y comentarios de Albert Jorquera y Rafael Falcón.

Desde las 16:45 se podrá seguir en directo en:



