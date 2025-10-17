Las modalidades de Maratón y Media Maratón de la Transvulcania ya están agotadas y el evento suma más de 2.600 inscritos

La Transvulcania bate récord con más de 2.600 inscritos y dos modalidades agotadas. Imagen de Transvulcania.

La Transvulcania Adidas Terrex, icónica prueba de atletismo de montaña de La Palma, ha batido récord de inscritos, más de 2.600, con dos de sus modalidades agotadas a falta de siete meses para su celebración.

Se trata de las modalidades de Maratón y Media Maratón, aunque sigue habiendo plazas disponibles para las pruebas Ultramaratón y Subida Vertical hasta completar los 3.000 participantes en total en su decimosexta edición, informan los organizadores en un comunicado.

Hoy viernes se habilitará la lista de espera para las dos modalidades que se acaban de agotar a través de la página web del evento.

La Transvulcania Adidas Terrex está organizada por el Cabildo de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”, así como de diversos patrocinadores privados.