El nuevo espacio cultural en El Paso y el futuro Hotel Escuela Monterrey estarán finalizados antes de 2026 y suman una inversión superior a 14 millones de euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este jueves las obras del nuevo espacio cultural de El Paso y del futuro Hotel Escuela Monterrey, dos infraestructuras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social del municipio palmero.

Ambas actuaciones, cuya finalización está prevista antes de concluir 2026, superan conjuntamente los 14 millones de euros de inversión.

Acompañado por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el alcalde de El Paso, Eloy Martín, Clavijo destacó que estos proyectos “van a cambiar radicalmente la economía, la fisonomía y las expectativas del municipio”.

Clavijo destaca en El Paso el avance de dos proyectos “estratégicos” para La Palma. RTVC

Desarrollo equilibrado

El nuevo espacio cultural, financiado a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), contará con una nueva plaza, un Centro de Interpretación con tres salas y un aparcamiento de 72 plazas, con una inversión superior a 7,2 millones de euros.

Las autoridades también supervisaron las obras del Hotel Escuela Monterrey, concebido como un recurso alojativo y formativo para el Valle de Aridane. El proyecto dispondrá de al menos 70 camas y unas 20 plazas de aparcamiento y contará con un presupuesto superior a los 7 millones de euros.

Durante la visita, Clavijo defendió la continuidad del Fdcan y subrayó la necesidad de impulsar infraestructuras que generen oportunidades para la población joven y contribuyan a un desarrollo equilibrado entre todas las islas del archipiélago.