La depuradora del Saladar de Jandía, presente desde hace más de cuatro décadas se encuentra en uno de los espacios ambientales más relevantes de Fuerteventura

Los trabajos de demolición de la antigua depuradora del Saladar de Jandía ya están en marcha y avanzan a buen ritmo en el sur de Fuerteventura.

La infraestructura, integrada desde hace más de 40 años en el paisaje de la zona, se eliminará para recuperar ambientalmente este espacio de especial valor ecológico en la isla majorera.

La instalación se encuentra en el Saladar de Jandía, considerado uno de los espacios de interés científico más significativos de Fuerteventura.

Comienzan las obras de demolición de la antigua depuradora del Saladar de Jandía. RTVC

Plantación de especies autóctonas

Además, las labores actuales se centran en el derribo de la estructura, una actuación que permitirá avanzar hacia la restauración del entorno natural tras décadas de presencia de esta infraestructura hidráulica.

Una vez finalice la demolición, comenzará una nueva fase destinada a la clasificación de los residuos generados, principalmente hierro y hormigón, que se trasladarán a plantas especializadas para su tratamiento.

Posteriormente, el terreno se cubrirá con tierra cribada de la zona y se procederá a la plantación de especies autóctonas con el objetivo de favorecer la renaturalización del espacio.