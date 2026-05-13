El creador gomero impulsa la marca FILST con una propuesta vanguardista que apuesta por la diversidad, la autenticidad y la libertad de expresión

La moda como forma de expresión y como herramienta para romper barreras. Así entiende la creación el joven diseñador gomero Diego Barroso, fundador de la marca FILST. Su enfoque vanguardista y su apuesta por la diversidad han convertido su trabajo en una propuesta que ya destaca fuera de Canarias.

RTVC

Una obra que atraviesa una conexión con el origen atraviesa la obra del diseñador, que ha conquistado miradas en los últimos años sin perder de vista sus raíces.

Barroso defiende que el territorio no define la proyección de un creador. En su trayectoria, Canarias se transforma en un lenguaje propio que cruza fronteras y acompaña cada una de sus propuestas. Su trabajo construye desde un lugar pequeño una mirada que ya conecta con escenarios internacionales.

Esa conexión con el origen atraviesa la obra del diseñador, que en los últimos años ha conquistado miradas de todo el mundo sin perder de vista sus raíces.

El diseñador Diego Barroso en una imagen de archivo | @diegofilst

Moda sin género y libertad creativa

FILST nació de la necesidad de cuestionar las normas establecidas y entender la moda como “un lenguaje libre, personal y sin etiquetas”. La firma canaria apuesta por prendas sin género que priorizan la autenticidad y la libertad de expresión.

Con una visión contemporánea y vanguardista, la marca diseña piezas pensadas para personas, alejándose de categorías masculinas o femeninas. En sus colecciones predominan las siluetas, los volúmenes y las emociones como elementos centrales del diseño.

Cada creación refleja el compromiso de la firma con la inclusión, la originalidad y la diversidad. FILST plantea la moda como un espacio abierto donde los estereotipos tradicionales pierden peso y donde el estilo funciona como una herramienta de expresión individual.

El diseñador Diego Barroso en una imagen de archivo | @diegofilst

Proyección internacional

Entre los logros más destacados de Diego Barroso figura el diseño del look de la finalista del Benidorm Fest, Mel Ömana. Su propuesta estética llegó así a uno de los escenarios musicales más relevantes del panorama nacional.

Además, el creador participó en la Semana del Diseño de Milán con la colección ‘Naturaleza Vestida’, llevando la moda canaria a una de las ferias de diseño más importantes del mundo.

Una marca en constante evolución

Las prendas de FILST nacen de un proceso creativo centrado en el cuidado del detalle, la exclusividad y una relación más cercana con quienes confían en la marca. Muchas de sus piezas se elaboran bajo pedido, alejándose de la producción masiva.

La firma construye así un universo propio donde la moda convive con la identidad, la cultura y la libertad creativa. Un espacio inclusivo y en constante evolución que invita a entender el diseño sin límites y sin etiquetas.

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