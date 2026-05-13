Marcelinho Huertas sufrió un cólico nefrítico el pasado lunes y será seria duda para el derbi de este jueves entre el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife de la Liga Endesa

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta. Imagen CB Canarias

El derbi canario entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife llega marcado por la situación física de varias piezas clave y por la necesidad de los visitantes de cambiar la dinámica en este tramo decisivo de la temporada.

En la rueda de prensa previa, el entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, explicó que la gran incógnita del encuentro es la situación de Marcelinho Huertas, que no ha podido entrenar con normalidad tras sufrir un cólico nefrítico.

“Marcelinho Huertas no ha podido entrenar todavía. Vamos a ver cómo se encuentra. La noche de lunes la pasó en Hospiten por un cólico nefrítico que le provocó muchísimo dolor. Estuvo ingresado prácticamente 24 horas y ayer ya le dieron el alta”, detalló Vidorreta, dejando abierta su participación hasta última hora. El técnico añadió que el base solo pudo realizar algunos ejercicios de tiro tras su regreso, por lo que su disponibilidad dependerá de sus sensaciones antes del partido.

En el apartado positivo para el conjunto tinerfeño, Vidorreta confirmó que el resto de la plantilla se encuentra en buenas condiciones, incluyendo a Patty Mills, que arrastraba molestias menores pero ya está disponible para competir.

La Laguna Tenerife busca la reacción

Más allá del estado físico de sus jugadores, el técnico del conjunto aurinegro subrayó la importancia del encuentro dentro del contexto de final de temporada. La Laguna Tenerife atraviesa una fase irregular de resultados y necesita estabilidad para asegurar su presencia en el playoff de la Liga Endesa.

“Estamos con ganas de que empiece la dinámica de jugar para tratar de revertir esta mala racha. Sabemos que tenemos un calendario muy complicado en este sprint final y tenemos que estar muy concentrados”, señaló Vidorreta, que insistió en la importancia de la máxima concentración en este tramo decisivo.

El entrenador también recordó el esfuerzo acumulado por su equipo entre competiciones nacionales y europeas, destacando que el objetivo sigue siendo cerrar la temporada regular con buenas sensaciones y la clasificación para los playoffs.

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Claves del rival: talento exterior y uno contra uno

Sobre el Dreamland Gran Canaria, Vidorreta advirtió del potencial individual de varios de sus jugadores, especialmente en el uno contra uno.

“Espero un equipo con mucha capacidad para el uno contra uno, especialmente de Wong, de Metu, de Jefferson e incluso de Carlos Alocén”, explicó el técnico, que también destacó la mejora del rival en la circulación de balón pese a los resultados irregulares.

El entrenador canarista reconoció además su buena relación con el banquillo rival y la evolución del proyecto amarillo en una temporada marcada por la irregularidad, aunque subrayó que en encuentros como este la exigencia competitiva se eleva al máximo.

Un derbi con mucho en juego

El choque llega en un momento clave para ambos equipos. Mientras el conjunto grancanario busca salvar la categoría, La Laguna Tenerife necesita recuperar sensaciones y resultados para asegurar su presencia en la fase final.

Vidorreta señaló que el equipo ha competido bien durante la temporada, con hitos importantes en 2026, pero ahora llega el momento de “poner la rúbrica” logrando la clasificación para el playoff de la Liga Endesa.