El jugador del Dreamland Gran Canaria, Isaiah Wong, anticipa un duelo de máxima exigencia el próximo jueves ante La Laguna Tenerife, con cuatro jornadas para concluir la liga regular

Isaiah Wong, jugador del Dreamland Gran Canaria. Imagen Dreamland Gran Canaria

El jugador del Dreamland Gran Canaria, Isaiah Wong, ha analizado el momento del equipo y el exigente calendario que afronta en las próximas semanas, uno de ellos ante La Laguna Tenerife el próximo jueves (20:30 horas), dejando claro que la clave estará en la cohesión y la mentalidad competitiva.

El escolta estadounidense anticipa un nuevo duelo de máxima exigencia ante un rival al que ya se han enfrentado en varias ocasiones esta temporada. “Sí, es la cuarta vez que nos enfrentamos a ellos. Hemos competido todos los partidos contra ellos. Será un partido duro y tenemos que mantener el mismo plan de juego de los partidos anteriores, será una batalla. Va a ser un partido exigente otra vez”.

Cuatro partidos por delante

Wong subraya la importancia del bloque en este momento crucial, con solo cuatro partidos por disputarse. “Tenemos que seguir concentrados y unidos. Son cuatro partidos los que quedan y son partidos cruciales. Tenemos que confiar el uno en el otro. Con los dos partidos que ganamos recuperamos las buenas sensaciones. Tenemos la energía de saber que podemos ganar”.

El jugador insiste en que, pese a la dificultad del calendario, el equipo tiene opciones si mantiene el compromiso colectivo. “Sabemos que los cuatro partidos que tenemos por delante son muy duros pero tenemos que seguir unidos y trabajando. Si lo hacemos, creo que podemos tener opciones de ganar estos cuatro partidos”.

Además, apunta a la juventud y el ritmo como factores diferenciales del equipo. “Creo que somos un equipo algo más joven, y tenemos que aprovechar esto para jugar físicos, rápidos y salir al partido con fuerza. Si jugamos juntos, involucramos a todos los jugadores y tenemos tiros liberados, somos un mejor equipo”.

En el plano individual, Wong reconoce estar en una buena dinámica, aunque mantiene la ambición de seguir creciendo. “Creo que estoy en un buen momento de la temporada, jugando cada vez mejor. Aún puedo mejorar y ayudar al equipo para estos cuatro partidos”.

Sobre su futuro, el jugador prefiere centrarse exclusivamente en el presente. “Siempre he sido de fluir. Lo que tenga que pasar, pasará. No sé nada sobre el futuro. Solo estoy preocupado en estos cuatro partidos”.

Mensaje a la afición

También tuvo palabras para los entrenadores con los que ha trabajado esta temporada, destacando sus diferentes estilos pero valorando el aprendizaje. “Ambos son grandes entrenadores. Tienen diferentes métodos y formas de ver el juego. Los dos me han ayudado este año”.

Finalmente, lanzó un mensaje directo a la afición de cara al próximo compromiso. “Que vengan y apoyen al equipo, porque nos dan mucha energía. Ellos nos dan ese empujón extra. El mensaje es que vengan y nos apoyen este jueves”.