El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que pidió hacer pruebas PCR en el barco antes de llegar a Canarias pero «no lo querían hacer porque sabían que había contagiados»

Fernando Clavijo en el Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno de España de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero Hondius, a pesar de que lo sabía «desde el minuto 1».

Clavijo, que este martes responde a varias preguntas en el pleno del Parlamento de Canarias sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre «por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados».

«Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto 1″, ha manifestado el presidente.

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