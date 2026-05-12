Torres niega que se ocultaran positivos al Gobierno de Canarias

El ministro de Política Territorial asegura que las decisiones se tomaron «siguiendo criterios de la OMS» y rechaza las acusaciones de falta de transparencia.

Torres defiende niega que se ocultaran positivos al Gobierno de Canarias / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rechazado esta mañana que se ocultara información sobre positivos a bordo del MV Hondius, tal y como han publicado este martes en portada El Día y La Provincia.

En una entrevista en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Torres ha defendido que todas las decisiones se adoptaron conforme a los criterios científicos internacionales.

“La OMS toma las decisiones acorde a los protocolos. No son caprichosas. Si no se bajaron seis personas en Cabo Verde es porque entendieron que había cinco positivos. El resto es elucubrar”.

El ministro ha insistido en que cuestionar estas decisiones supone poner en duda el trabajo de los organismos científicos internacionales. “Afirmar eso es poner en tela de juicio a la OMS. Es actuar de fiscales o jueces frente a la ciencia”.

Protocolos internacionales y actuación sanitaria

Torres ha explicado que los positivos detectados durante la travesía fueron desembarcados siguiendo los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Según ha detallado, los casos positivos se gestionaron en escalas previas del crucero. “Los positivos que había cuando el barco llega a Cabo Verde se bajan en Cabo Verde y en Santa Elena. Se bajaron cinco positivos siguiendo los criterios de la OMS con cuatro epidemiólogos dentro del crucero”.

En este sentido, ha subrayado que cualquier interpretación distinta responde a especulaciones sin base científica.

Reconocimiento internacional al operativo en Canarias

El ministro ha valorado positivamente el desarrollo del operativo en el puerto de Granadilla de Abona, asegurando que ha sido reconocido a nivel internacional.

Torres ha afirmado que organismos como la ONU, la propia OMS o la Unión Europea han puesto en valor la actuación de las administraciones españolas. “Canarias ha sido un espejo mundial”.

Llamamiento a la lealtad institucional

El ex presidente canario ha reconocido que el caso ha generado una “sobreexposición” mediática en los últimos días, con la publicación de mensajes privados de responsables políticos.

Aun así, ha defendido que el Gobierno central ha actuado con lealtad hacia Canarias y ha reiterado su compromiso de rebajar la tensión institucional. “Nuestro trabajo es aliviar desencuentros”.

Torres ha concluido destacando el nivel del sistema sanitario del Archipiélago. “Somos un Archipiélago que es Europa, que tiene una de las mejores sanidades del mundo”.