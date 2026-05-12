Uno de los españoles evacuados del crucero Hondius, afectado por el hantavirus, ha dado positivo y este martes ya ha presentado síntomas

El Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha zarpado este lunes rumbo a Róterdam sobre las 19:00 horas (hora canaria) tras finalizar la evacuación de todos sus ocupantes, uno de los cuales, un español ingresado en el Hospital Gómez Ulla, ha dado positivo provisional en la primera PCR y que este martes ya ha mostrado síntomas.

El crucero Hondius abandona el puerto de Granadilla este lunes por la tarde. Imagen EFE

Las condiciones meteorológicas obligaron a un cambio de planes a última hora y el buque atracó durante menos de una hora en el puerto para que desembarcaran los últimos ocupantes. Era peligroso que los pasajeros fueran trasladados en zodiac en pequeños grupos -como se había llevado a cabo- ante el riesgo de caída al mar y ahogamiento, ya que el fuerte oleaje podía provocar movimientos bruscos.

Con los últimos desembarcos -26 personas que viajan a Países Bajos en dos aviones- concluyó la compleja operación internacional que comenzó el domingo a las seis de la mañana (hora canaria) cuando el buque fondeó frente al puerto tinerfeño, y ha concluido unas 40 horas después.

Cuando se cumple una semana desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidiera a España que acogiera al buque afectado por el brote de hantavirus, el Hondius emprendío travesía hacia el puerto de Róterdam con 27 tripulantes y un médico de la OMS.

Desinfección del puerto

Las labores de desinfección acabaron ayer y este martes el puerto de Granadilla retoma su actividad tras el paso del crucero Hondius, según ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

La desinfección finalizó dos horas después de haber evacuado al último pasajero del buque, lo que se produjo sobre las 19.00 horas, y se ha realizado tanto sobre la propia infraestructura como a los barcos que interactuaron con el Hondius, ha detallado.

Asimismo, se ha retirado la basura donde se depositaron los equipos de protección que utilizó el personal que trató con los cruceristas que pasaron por el muelle, donde el barco estuvo fondeado desde las 6.00 de la mañana del domingo y donde atracó ayer menos de una hora.

De este modo, hoy se ha retomado la actividad habitual de este muelle, que tiene un uso industrial.

«Misión cumplida»

En una comparecencia conjunta en el puerto, los ministros de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, mostraron su satisfacción por la operación, «un éxito y orgullo de país» para España, a la que ha agradecido su liderazgo el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Tedros subrayó que era necesario actuar con rapidez, como demuestra el caso de la paciente francesa, que se encuentra en estado crítico tras notar los primeros síntomas en el vuelo de repatriación.

El brote de hantavirus ha provocado tres muertes y están confirmados once nuevos casos. La mujer ingresada en Alicante y otra que guarda cuarentena en Barcelona han dado negativo en las PCR practicadas hasta el momento. Ambas coincidieron brevemente en un avión al que subió la neerlandesa que falleció por el brote tras abandonar el crucero.

Fin de la evacuación con cambio de planes

El crucero fondeó en la madrugada del domingo frente al puerto de Granadilla, y la evacuación comenzó en torno al mediodía. Este lunes por la tarde, cuando quedaban todavía en el barco 54 personas, Capitanía Marítima recomendaba el atraque por las condiciones climatológicas.

Así, el buque permanecía en puerto menos de una hora para evacuar a 26 personas -seis pasajeros y 20 tripulantes-, a quienes aguardaban en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur dos aviones con destino a Países Bajos. Uno de ellos para los miembros de la tripulación y otro para cuatro pasajeros australianos, uno neozelandés y otro ciudadano británico con destino final en Oceanía.

Los últimos ocupantes, con mascarilla, cubiertos con batas plastificadas y algunas pertenencias en bolsas de plástico, se despedían de los otros 28 tripulantes, que tienen que iniciar travesía hasta el puerto de Róterdam.

Segunda noche de los españoles aislados en el Gómez Ulla

Poco después de que el Gobierno diera cuenta del éxito de la operación, el Ministerio de Sanidad informaba del positivo provisional de uno de los españoles, un hombre (no es el tripulante) del que el departamento que dirige Mónica García no ha querido dar más detalles.

El hombre ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro, a la espera de que en las próximas horas se practique la segunda PCR.

Los otros 13 españoles han dado negativo en la primera prueba, y su cuarentena tendrá que volverse a evaluar si finalmente se confirma el positivo, si bien no tendrían que haberse producido contactos en los últimos días.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, afrontan su segunda noche aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Cambio en la fecha de la cuarentena

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado de que se modifica la fecha del inicio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros del crucero Hondius al día 10 de mayo, cuando inicialmente era el día 6.

El responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado, en rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote «sigue siendo bajo» y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que «la situación puede cambiar» por el elevado periodo de incubación.