Los agentes de la Policía Autonómica adoptaron medidas de seguridad puesto que había antecedentes de fuga

Detenido en La Palma a un hombre buscado por la Justicia por violencia de género.

Agentes de la Policía Autonómica han detenido a un varón de 42 años, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, sobre el que pesaba una requisitoria judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de La Palma por un delito de violencia de género.

Durante el transcurso del servicio, los agentes lograron localizar al individuo y procedieron a su intervención. Adoptaron medidas de seguridad debido a antecedentes en los que el detenido habría intentado darse a la fuga ante actuaciones policiales anteriores. Finalmente, la detención se llevó a cabo sin que el varón opusiera resistencia.

Tras la detención, se instruyeron las diligencias oportunas en colaboración con efectivos de la Guardia Civil, quedando el detenido a disposición judicial en el Puesto de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane. Desde los cuerpos actuantes se destaca la importancia de la cooperación policial como herramienta fundamental para reforzar la seguridad y mejorar la eficacia operativa en Canarias.