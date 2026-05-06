Estos recursos del Instituto Canario de Igualdad registran 912 asistencias en su primer año de funcionamiento en las islas

Los cinco centros de crisis 24 horas de Canarias atendieron a 761 mujeres y menores durante su primer año de actividad. El Instituto Canario de Igualdad impulsa estos recursos que ya suman 912 atenciones totales en el archipiélago tras su apertura. La Consejería de Bienestar Social presentó este miércoles el balance de un servicio que asiste también a familiares de las víctimas.

Los centros de 24 horas de Canarias atienden a 761 víctimas de violencia sexual / EFE/Javier Etxezarreta

Los datos revelan que el entorno cercano de la víctima concentra la mayoría de los ataques sexuales registrados. El agresor era un hombre allegado en el 37 % de los casos atendidos por los centros especializados. Además, la pareja cometió el 22 % de las agresiones y otros familiares el 21 % de las mismas.

Por otro lado, las cifras muestran que el 15 % de las mujeres atendidas presentaba algún tipo de discapacidad. Las violencias grupales supusieron el 7 % de los expedientes abiertos durante este primer periodo de trabajo. Asimismo, los profesionales detectaron indicios de sumisión química en el 12 % de las intervenciones realizadas.

Cerca del 60 % de los casos corresponden a violencias ocurridas durante el último año de funcionamiento del servicio. El ámbito íntimo familiar destaca como el escenario principal de los ataques con un 35 % del total. Finalmente, el ocio nocturno y los espacios públicos completan los lugares donde se producen estas agresiones sexuales.

Distribución por edades y recursos insulares

Las mujeres de entre 21 y 30 años representan el grupo de edad con mayor número de asistencias. Este colectivo supone el 30 % de las agredidas, seguido por las mujeres de 41 a 50 años. Por su parte, las menores de 15 años conforman el 6 % de las víctimas directas en las islas.

Canarias cuenta actualmente con centros operativos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma desde mayo pasado. Estos equipos multiprofesionales ofrecen una intervención inmediata y segura a las mujeres y a sus familias afectadas. Además, estos espacios tienen capacidad para acreditar la situación de víctima a efectos administrativos ante las instituciones.

Los ciudadanos pueden activar este recurso esencial a través de los teléfonos de emergencia 112 y el 016. Las fuerzas de seguridad y el personal sanitario también derivan casos de forma directa a estas instalaciones especializadas. Por tanto, el sistema garantiza una respuesta integral coordinada con la Red de Atención Integral de cada cabildo insular.

Formación y visibilización del problema

La consejera Candelaria Delgado calificó los datos de «hirientes» por la proximidad de los agresores hacia sus víctimas. Estos servicios permiten visibilizar un volumen de violencia machista que permanecía oculto por el miedo o la vergüenza. Por ello, la sociedad debe mantenerse alerta para denunciar cualquier indicio de violencia ante las autoridades competentes.

Los equipos de los centros realizaron más de mil acciones formativas en hospitales, universidades y comisarías de policía. Estas jornadas permiten que los profesionales de otros sectores conozcan el funcionamiento de este recurso de crisis 24 horas. Gracias a esto, las plantillas sanitarias y policiales saben realizar una primera atención adecuada y efectiva.

El trabajo de sensibilización busca romper el silencio que rodea a las agresiones sexuales en el entorno familiar. La consejera destacó la relevancia del equipo multiprofesional para garantizar entornos seguros tras sufrir una agresión violenta. En definitiva, Canarias refuerza su red de protección para que ninguna víctima deba enfrentar esta situación en soledad.