Arranca una nueva edición de Animayo

Más de 20.000 participantes pasarán por la 21ª edición de Animayo Gran Canaria, que reúne a destacados estudios, artistas y profesionales internacionales de la animación, los efectos visuales y los videojuegos

Comienza una nueva edición de Animayo. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La 21ª edición de Animayo Gran Canaria–La Isla de Mi Vida ha arrancado este miércoles en el espacio CICCA de Las Palmas de Gran Canaria, dando inicio a cuatro jornadas dedicadas a la animación, los efectos visuales y los videojuegos.

El festival, que celebra su fase presencial del 6 al 9 de mayo, prevé superar los 20.000 participantes entre asistentes presenciales y público conectado a sus distintas actividades formativas y profesionales, consolidando así su proyección internacional y su impacto dentro de la industria audiovisual.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó durante el acto inaugural la consolidación de este evento como “una referencia del sector de la animación no solo en Canarias, sino también en España, Europa y el mundo”, subrayando además el papel estratégico que desempeña dentro del ecosistema audiovisual de la isla. Morales señaló que Gran Canaria acoge actualmente algunas de las principales productoras internacionales de animación, una realidad que “abre enormes posibilidades y expectativas para los jóvenes de la isla”, al tiempo que contribuye a la diversificación económica del territorio.

Animayo amplía sedes y atrae a participantes de todo el mundo

Por su parte, el director y productor de Animayo, Damián Perea, celebró el crecimiento experimentado por el festival a lo largo de sus dos décadas de trayectoria, destacando que esta edición ha ampliado su programación simultánea a cuatro espacios distintos de la ciudad debido al aumento de actividades y asistentes. “Cuatro semanas antes de empezar el festival ya se habían agotado todas las entradas, incluso antes de anunciar el programa completo”, explicó.

La programación de esta edición reúne a destacadas figuras internacionales de la industria de la animación y los efectos visuales, entre ellas Tony Bancroft, director de Mulan, y Alan Bodner, director de arte de El gigante de hierro. Además, el festival incorpora por primera vez la participación de reconocidos estudios internacionales como Blur Studio y Framestore.

La jornada inaugural incluyó la masterclass “Del lápiz al Óscar® y al liderazgo en el estudio: construir, liderar y fomentar el talento en un panorama cambiante de la animación”, impartida por el productor y director de animación canadiense Pascal Blais, exdirector de animación de MPC.

Entre las actividades destacadas del programa figura también la exposición The Visual World of Alan Bodner, instalada en la sala “Manolo Millares & Elvireta Escobio” del CICCA. La muestra, que se presenta como estreno mundial en Animayo, propone un recorrido por el universo visual y creativo del reconocido artista estadounidense.

Dimensión internacional

La dimensión internacional del festival se ha visto reforzada recientemente tras la selección de Animayo por parte de ASIFA-Hollywood como uno de los siete festivales del mundo que califican para los Annie Awards, considerados los premios más prestigiosos de la industria de la animación. Con este reconocimiento, Animayo se convierte además en el único festival español con capacidad para calificar producciones tanto para los Premios Óscar, como para los Goya y los Annie Awards.

Según informa la Corporación insular, como parte de su estrategia de diversificación económica y fortalecimiento del tejido creativo y tecnológico de la isla, el Cabildo de Gran Canaria continúa impulsando el desarrollo del sector audiovisual a través de iniciativas promovidas por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), entidad desde la que actualmente se desarrollan programas formativos especializados, masters y cursos vinculados a la animación, los videojuegos y los contenidos digitales.

Esta apuesta institucional ha contribuido en los últimos años a la instalación en Gran Canaria de distintas empresas y estudios internacionales del ámbito de la animación y los efectos visuales, consolidando a la isla como uno de los principales polos audiovisuales emergentes del sur de Europa.