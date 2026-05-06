Carlos Shanka es un joven lanzaroteño que ha llevado su voz y su compromiso en la lucha contra el cambio climático a importantes foros internacionales

Informa: Efrén Hernández / José Aldeguer

Lanzarote se ha convertido en un símbolo de adaptación a condiciones extremas, y ese espíritu lo encarna a la perfección Carlos Shanka, un joven originario de Arrecife que ha llevado su compromiso ambiental a escenarios internacionales.

Formado en la Universidad de Bristol, donde estudió Biología y se especializó en calentamiento global, Shanka ha centrado su trayectoria en analizar fenómenos como las dinámicas de poder, la pobreza, la desigualdad y, especialmente, el impacto del cambio climático. Esta inquietud le ha llevado a convertirse en un activo defensor del medio ambiente, combinando activismo y compromiso social.

Su voz ha resonado en importantes foros internacionales. Ha participado como ponente en instituciones europeas y en espacios de Naciones Unidas, además de intervenir en cumbres clave como la COP26 en Glasgow, la COP27 en Egipto y la COP28 en Dubái.

Carlos Shanka. Imagen RTVC

Vinculación con su tierra

A pesar de su proyección global, Shanka mantiene un fuerte vínculo con su tierra natal. En cada intervención lleva consigo el nombre de Lanzarote y el legado del artista y ecologista César Manrique, cuya visión de desarrollo sostenible sigue siendo una referencia.

Los proyectos en los que colabora están profundamente marcados por la crisis hídrica que afecta a la isla, así como por la resiliencia de su población, capaz de cultivar en condiciones adversas entre jable y cenizas volcánicas. Esta realidad ha moldeado su enfoque hacia soluciones sostenibles y adaptadas a entornos vulnerables.

Con una mirada puesta en el futuro, Carlos Shanka persigue un objetivo claro: contribuir a la construcción de un mundo más habitable, donde la sostenibilidad deje de ser una opción para convertirse en una prioridad global.

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