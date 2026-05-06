El presidente Clavijo traslada a la vicepresidenta de la Comisión la importancia de la medida para evitar el encarecimiento de las conexiones aéreas y marítimas del archipiélago

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen Gobierno de Canarias

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, se ha comprometido a valorar la continuidad más allá de 2030 de la exención en las tasas de emisiones de las rutas aéreas y marítimas de Canarias. Así lo ha hecho tras trasladarle el presidente canario, Fernando Clavijo, su preocupación por la crisis energética y su incidencia en el archipiélago, en especial con el encarecimiento del transporte de personas y mercancías.

Durante la reunión celebrada en Bruselas, Ribera ha asegurado al titular del Gobierno canario que aún no hay nada decidido sobre qué ajustes se aplicarán al Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE en vigor desde el 1 de enero de 2024. Explicó que las medidas están en estos momentos en proceso de evaluación y que será en julio cuando el Ejecutivo europeo presente su propuesta definitiva.

De cara a esta revisión, Clavijo ha defendido que existen razones de peso para que se mantenga la exención de los ETS para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas, dada su dependencia absoluta de la conectividad área y marítima.

Según indica un comunicado, Ribera ha añadido esta petición al “proceso de escucha” en que está inmersa la Comisión Europea, tras recalcar el presidente canario que, bajo el amparo del estatus RUP recogido en el artículo 349 del Tratado, resulta “lógico” que las rutas entre las islas y con la península sigan fuera del pago de emisiones.

Distorsiones competitivas

El titular del Gobierno de Canarias también ha trasladado a la vicepresidenta del Ejecutivo europeo su preocupación por la distorsiones competitivas que están generando los ETS a los puertos canarios. Las rutas aéreas y marítimas del archipiélago con el resto de los países europeos están sujetas al abono del 100% de sus emisiones, mientras que la UE aplica el 50% a las conexiones con terceros países. Esta diferencia está provocando que compañías marítimas desvíen su flota a puertos africanos, por lo que Clavijo reclama a Bruselas un cambio en las directivas europeas que proteja a los puertos del archipiélago.

Esta solicitud ha sido vista con buenos ojos por la vicepresidenta de la Comisión Europea que sí reconoce esta distorsión en el sistema. De hecho, Ribera ha informado de que existen más Estados miembros que también demandan cambios para evitar la pérdida de competitividad de los puertos europeos frente a los de terceros países.

Ofensiva para la exención a las regiones ultraperiféricas

Por otro lado, de cara a fortalecer las peticiones de Canarias, Fernando Clavijo reclamará al Gobierno de España que se sume a la ofensiva iniciada por Francia y Portugal para blindar la exención a las regiones ultraperiféricas en el pago de los ETS. Considera clave que los tres Estados con territorios RUP defiendan juntos y de forma decidida la continuidad de esta exención más allá de 2030.

El presidente ha entregado de hecho a Ribera un informe encargado por el Gobierno canario que avala el efecto negativo que tendría en el archipiélago la aplicación de los ETS a sus conexiones aéreas y marítimas. También lo hizo en la reunión que mantuvo con anterioridad con Miguel García, miembro del Gabinete del comisario europeo de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.

Se trata de los dos departamentos claves en la evaluación del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. En ambos encuentros, el titular del Gobierno autonómico ha estado acompañado por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, la directora general de Asuntos Europeos, Celia Albertos, y la delegada en Bruselas, Cristina Domínguez.

Estas dos reuniones se suman a la que mantuvo el martes con el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, que sí ha garantizado su respaldo a la posición de Canarias y de todas las RUP de cara a la continuidad de la exención de los ETS. Canarias cuenta también como aliado con el vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, que prepara en estos momentos la nueva estrategia de la UE para las nueve regiones ultraperiféricas y que prevé visitar en septiembre el archipiélago.

Medidas ante la crisis energética

La reunión con Ribera ha servido asimismo para analizar la propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual que la Comisión Europea puso sobre la mesa en junio del año pasado y que sigue en debate. Clavijo ha trasladado a la vicepresidenta la oposición frontal del Canarias a la desaparición de la bolsa de fondos específica para las RUP, una medida que va en contra de la política de cohesión de la UE y de los derechos de los territorios ultraperiféricos.

Sobre la mesa de la reunión del presidente con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva han estado también otros temas prioritarios para el archipiélago en materia energética. Así, Clavijo ha trasladado a Ribera su preocupación por la especial incidencia que está teniendo en el archipiélago el incremento de los costes de los combustibles como consecuencia de la guerra de Irán. Por ello, solicita que Bruselas active acciones concretas en beneficio de las RUP en el plan de medidas urgentes ante la crisis energética que presentó la semana pasada.

Este plan, denominado AccelerateEU, recoge una batería de acciones de emergencia destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, proteger a hogares e industrias y acelerar la transición hacia energías limpias. El presidente ha pedido a Ribera que estas herramientas se adapten a su realidad ultraperiférica en cumplimiento del artículo 349 del Tratado que garantiza un trato específico para las RUP.

Fondos Next Generation

Clavijo ha analizado asimismo con la representante de la Comisión Europea la posibilidad de que se amplíe el plazo para ejecutar los Fondos Next Generation para que Canarias pueda cumplir su Plan de Energías Sostenibles. Esta petición del Ejecutivo canario ya la ha hecho suya y elevada Bruselas por el Gobierno español, pero el equipo de Ursula Von der Leyen se niega en redondo.

De aplicarse el plazo actual y negarse la prórroga, está en riesgo la ejecución de proyectos millonarios vitales para avanzar en la descarbonización del archipiélago. Para evitarlo, Fernando Clavijo ha pedido a Teresa Ribera que acepte las vías alternativas que ha puesto sobre la mesa el Estado para garantizar el desarrollo de los proyectos.