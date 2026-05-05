El presidente canario arranca al comisario de Transporte el compromiso de defender la singularidad de las islas frente al sistema ETS más allá de 2030

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha obtenido este martes el respaldo del comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para extender la exención del sistema de comercio de emisiones (ETS) en el archipiélago. Tras el encuentro en Bruselas, el titular del Gobierno autónomo agradeció el apoyo a una medida que califica de “vital”, ya que permite que las conexiones aéreas y marítimas con la península y entre las islas operen sin pagar tasas mientras no existan alternativas menos contaminantes.

Informan: Patricia Santana / Carlos García

Clavijo mostró su satisfacción ante el compromiso del dirigente europeo, quien prometió “pelear” junto al comisario Raffaele Fitto en defensa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). No obstante, el presidente reconoció que la decisión final recae sobre la vicepresidenta Teresa Ribera y el comisario del Clima, Wopke Hoekstra, con quienes espera sumar fuerzas en las próximas reuniones de su visita oficial para evitar el encarecimiento de la conectividad.

Impacto en el precio de los billetes y la cesta de la compra

El Gobierno canario sustenta su petición en un informe ejecutivo que alerta sobre las consecuencias de eliminar esta exención. Según el estudio, el precio de cada billete interinsular subiría entre 2 y 3 euros, mientras que los vuelos a la península se encarecerían entre 15 y 20 euros. Clavijo insistió en que los canarios necesitan el transporte aéreo para tareas básicas como acudir al médico, estudiar o trabajar, por lo que las RUP deben quedar fuera de las tasas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, tras el encuentro mantenido este martes en Bruselas | Gobierno de Canarias

Además del transporte de pasajeros, el presidente advirtió que la aplicación del ETS provocaría una subida generalizada de los precios de las mercancías, dado que el mar abastece el 90 % del consumo local. La solicitud llega en un momento crítico, pues Bruselas presentará antes del verano una evaluación de las directivas del transporte aéreo y marítimo que determinará si se mantiene este trato diferenciado amparado en el artículo 349 del Tratado europeo.

El riesgo de la neutralidad climática y la competencia portuaria

Aunque el archipiélago tiene la exención garantizada hasta 2030, el Pacto Verde Europeo busca reducir las emisiones un 90 % para 2040, un objetivo que pone en riesgo la situación de las islas. Clavijo aclaró que Canarias respalda la transición hacia energías limpias, pero subrayó que “las RUP deben contribuir a los objetivos climáticos, pero sin sacrificar su cohesión social, su economía ni su conectividad”.

El presidente también alertó sobre las distorsiones que sufren los puertos canarios frente a terceros países. Actualmente, los barcos entre el archipiélago y Europa pagan el 100 % de sus emisiones, mientras que las rutas con países no comunitarios solo abonan el 50 %. Esta diferencia provoca que las navieras desvíen su flota hacia puertos africanos, por lo que Clavijo reclama un cambio normativo urgente que proteja la competitividad de las infraestructuras canarias.

Turismo sostenible y límites a la compra de vivienda

Durante la jornada, Clavijo también solicitó que la futura Estrategia de Turismo Sostenible de la UE incorpore líneas específicas para las regiones ultraperiféricas. El comisario Tzitzikostas se mostró abierto a incluir el estatus RUP en este texto, que abordará el impacto social del turismo y el acceso a la vivienda. En este contexto, el presidente canario reiteró su petición para que Bruselas permita limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en las islas.

Finalmente, el presidente canario puso sobre la mesa la prórroga de los fondos Next Generation para proyectos de energías renovables. Canarias pide alargar un año más el plazo para justificar estas ayudas, una demanda que el Estado ya ha asumido. Ante el rechazo inicial de la Comisión Europea, el Gobierno canario busca asegurar más de 200 millones de euros en inversiones mediante propuestas alternativas que eliminen la incertidumbre sobre la Estrategia de Energía Sostenible.