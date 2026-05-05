El Cabildo herreño exige respuestas ante la falta de una fecha concreta para recuperar la conexión marítima habitual con Tenerife

El Hierro sufre la falta del barco de Naviera Armas en su ruta principal con Tenerife desde mediados de diciembre. El presidente insular, Alpidio Armas, lidera los contactos con la naviera Baleària para desbloquear esta crisis de transporte. La falta de noticias sobre el regreso de la operativa genera una honda preocupación en la sociedad y las instituciones herreñas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente del Cabildo herreño mantiene una comunicación constante con los nuevos gestores de la compañía marítima. Alpidio Armas busca confirmar oficialmente los detalles sobre la venta de la empresa a la naviera Baleària. La institución insular necesita garantías sobre el futuro de los servicios esenciales para la conectividad de los ciudadanos.

Actualmente, el ejecutivo herreño espera una reunión clave con el máximo responsable de la nueva propiedad. El objetivo principal reside en conocer la propuesta definitiva de conexión que afectará a la isla del Meridiano. Los dirigentes insulares consideran vital este encuentro para planificar la movilidad de los próximos meses con seguridad.

El Cabildo presiona para obtener un compromiso firme y una fecha exacta para el reinicio de las operaciones. Por este motivo, el presidente insular insiste en la importancia de restablecer la normalidad en el muelle de La Estaca. La estabilidad del transporte marítimo representa un derecho fundamental para todos los residentes y las empresas locales.

Un cambio de estructura empresarial

La naviera atraviesa un proceso profundo de transformación interna que afecta directamente a su funcionamiento diario. Esta reestructuración coincide con la compra de la entidad por parte del grupo Baleària durante los últimos meses. Por consiguiente, la nueva directiva todavía no ha definido el calendario de regreso para el buque de El Hierro.

La ausencia del servicio habitual desde diciembre genera problemas logísticos y malestar entre los usuarios habituales de la ruta. Los viajeros denotan una falta de información clara sobre las alternativas o el tiempo de espera restante. No obstante, la compañía mantiene el silencio administrativo respecto a la incorporación del barco específico para este trayecto.

Alpidio Armas califica de «básico y fundamental» que la nueva propuesta de conexión se haga efectiva de inmediato. El presidente teme que la isla pierda autonomía si la gestión del transporte queda en un segundo plano. Así, el Gobierno insular vigila de cerca cada paso del proceso de venta para proteger los intereses herreños.