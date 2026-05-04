Un helicóptero y una embarcación buscan el cayuco tras recibir una llamada de socorro desde la propia barca

Salvamento Marítimo coordina el rescate de unas 150 personas que viajan en un cayuco al sureste de El Hierro. Los ocupantes llamaron para pedir auxilio cuando estaban a unas 30 millas de la costa herreña esta tarde. Los servicios de emergencia activaron de inmediato los medios aéreos y marítimos para localizar la embarcación en el Atlántico.

Piden ayuda desde un cayuco con unas 150 personas a 30 millas de El Hierro / EFE

El centro de coordinación recibió el aviso de socorro a las 16:24 horas de este lunes. La llamada llegó desde el interior del propio cayuco que navega en una zona precaria. Una antena del pueblo de San Andrés captó la señal de comunicación de forma clara.

Activación del dispositivo de emergencia

Por este motivo, las autoridades enviaron rápidamente al helicóptero Helimer 205 hacia la zona indicada. También la embarcación Salvamar Diphda navega ya hacia el encuentro de los migrantes en el mar. Ambos recursos buscan asegurar la integridad de todos los ocupantes de la barca.

Asimismo, las fuentes de Salvamento confirman que el grupo viaja en una situación de riesgo evidente. Los efectivos de rescate calculan que unas 150 personas necesitan ayuda urgente en este momento. El dispositivo mantiene la vigilancia activa hasta completar la operación de auxilio con éxito.