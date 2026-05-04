Las llegadas de migrantes a Canarias caen un 78 % este año

El Ministerio del Interior registra el acceso de 2.276 personas a las islas frente a las más de 10.000 del mismo periodo de 2025

Canarias recibió a 2.276 migrantes irregulares por vía marítima entre enero y abril de este año. El Ministerio del Interior publicó este lunes los datos oficiales que confirman un importante descenso en la ruta atlántica. Esta reducción del 78,5 % contrasta con el aumento de entradas terrestres que registran actualmente las ciudades autónomas.

Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). – Europa Press Canarias – Europa Press – Archivo

La Ruta Canaria experimenta una tregua significativa durante los primeros cuatro meses de este ejercicio. Los datos oficiales confirman que la llegada de personas disminuye un 78,5 % en las islas. Este fenómeno refleja un cambio de tendencia respecto a la intensidad del año pasado.

Además, el número de embarcaciones detectadas en nuestras costas también se desploma notablemente. Las patrullas contabilizaron únicamente 27 naves frente a las 167 del año anterior. Por tanto, la actividad en esta zona marítima registra sus mínimos recientes.

En cuanto al origen, Acnur señala que la mayoría de estas personas proceden de Gambia. Muchos navegantes también parten desde las costas de Senegal y Mali. Todos ellos buscan refugio frente a la violencia o la persecución en sus países.

Situación en el territorio nacional

La tendencia a la baja también afecta al cómputo global del Estado español. España recibió a 7.923 migrantes de forma irregular hasta el pasado 30 de abril. Esta estadística representa una caída del 43,2 % si comparamos el dato con 2025.

Sin embargo, el escenario cambia cuando analizamos la Península y las Islas Baleares. Estas zonas sufren un incremento del 22,1 % en la entrada de embarcaciones precarias. Por consiguiente, la presión migratoria se desplaza ahora hacia el Mediterráneo occidental.

Al mismo tiempo, la vía marítima sigue siendo el acceso principal para los migrantes. Unas 5.759 personas entraron por mar en 212 embarcaciones diferentes durante este año. Aun así, el total nacional disminuye gracias al alivio en las costas canarias.

Aumento de la presión en Ceuta

La ciudad autónoma de Ceuta registra el dato más preocupante del informe oficial. Las entradas por vía terrestre y a nado crecieron un 329,7 % este cuatrimestre. En total, 2.101 personas accedieron a la ciudad frente a las 489 anteriores.

Por su parte, Melilla mantiene unas cifras de acceso terrestre mucho más comedidas. La ciudad registró 63 entradas frente a las 52 del mismo periodo del año pasado. Por ello, el aumento en la localidad vecina resulta mucho más llamativo.

Finalmente, las organizaciones humanitarias alertan sobre la peligrosidad de todas estas rutas. Acnur recuerda que cientos de personas pierden la vida cada año en el mar. Las llegadas irregulares solo suponen el 6 % del flujo total de extranjeros.