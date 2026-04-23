Un cayuco con 136 personas llega a El Hierro

Entre las personas rescatadas se encontraban 22 mujeres y 7 niños

Un total de 136 personas, entre ellas 7 niños, llegaron durante la noche de este miércoles en un cayuco a El Hierro, según informó este jueves Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo

El cayuco, en el que viajaban 22 mujeres, se localizó a 12 millas -unos 19 kilómetros- al sur de la localidad herreña de La Restinga, donde desembarcaron todos los ocupantes.

La salvamar Diphda acompañó la embarcación hasta el puerto y, posteriormente, el dispositivo sanitario en la zona asistió a las personas rescatadas.