Cinco personas resultan heridas tras un choque múltiple en Tías

Los servicios de emergencias atienden a los afectados en la LZ-40 y los trasladan de urgencia al hospital de la isla

El Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias gestionó este sábado una colisión múltiple con cinco heridos en la carretera LZ-40, en Tías. El grave accidente de tráfico movilizó de inmediato a sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad para rescatar a las víctimas atrapadas a las 15:32 horas. Posteriormente, las ambulancias evacuaron a los afectados, tres de ellos graves, al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Cinco personas resultan heridas graves y leves tras un choque múltiple en Tías / 112 Canarias

Los bomberos del Consorcio de Seguridad de Lanzarote intervinieron con rapidez para liberar a dos personas de los habitáculos dañados. Además, los efectivos aseguraron los coches implicados y limpiaron los restos de la calzada para evitar nuevos accidentes de tráfico.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario estabilizó a los heridos con mayor gravedad en el mismo lugar del suceso. Los tres hombres, de 30, 34 y 52 años, sufrían diversos traumatismos graves tras el fuerte impacto estructural.

Finalmente, las ambulancias de soporte vital básico y la unidad medicalizada trasladaron a todos los pacientes al hospital de referencia.

Menores y heridos de diversa consideración

El accidente también afectó a una mujer de 45 años, quien presentaba un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial. Asimismo, un menor de 11 años sufrió varias contusiones leves y precisó atención por parte de las asistencias médicas.

Los voluntarios de Protección Civil colaboraron activamente con los sanitarios durante el despliegue del amplio dispositivo de emergencias en la zona. De esta manera, el equipo de rescate agilizó la evacuación de estas dos personas hacia el centro hospitalario de Arrecife.

Los médicos evaluaron a todos los implicados en el área de urgencias para determinar el alcance definitivo de sus lesiones.

Regulación del tráfico e investigación

Los agentes de la Guardia Civil acudieron con celeridad al punto kilométrico para controlar la circulación de los conductores de forma segura. Por lo tanto, los agentes evitaron un colapso mayor en esta carretera conectada con los núcleos turísticos del municipio.

Además, los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que provocaron este aparatoso choque entre varios automóviles.

La normalidad en la circulación de la LZ-40 se restableció por completo una vez que las grúas retiraron los vehículos dañados.