Televisión Canaria emitirá en directo este evento festivo este domingo desde las 13:30

La Villa de La Orotava concluye sus Fiestas Patronales este domingo 14 de junio con la celebración de su tradicional Romería. Los vecinos rendirán tributo a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza en un evento que prevé congregar a miles de personas. La organización recuerda la obligación de asistir con vestimenta típica para proteger las costumbres locales en esta importante cita del folclore canario.

La Orotava celebra la tradicional romería en honor a sus santos patronos / Ayuntamiento de La Villa de La Orotava

Los actos religiosos comenzarán a las 11:30 horas con una eucaristía solemne en la iglesia de la Concepción. Con una amplia cobertura de Televisión Canaria, que emitirá la romería desde la 13:30 de este domingo 14 de junio. La agrupación folclórica Higa musicalizará la misa mediante la interpretación de cantos con tradicionales aires canarios.

Durante el ofertorio los participantes realizarán la ofrenda de los frutos del campo a los santos patronos. Además, los labradores y las labradoras renovarán su promesa anual en este emotivo momento de la mañana. Estos ritos refuerzan el vínculo histórico de la comunidad agraria de la Villa con sus protectores.

Al terminar la misa, las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza saldrán en procesión. El cortejo marchará en dirección a la Casa de los Balcones para recibir el gran homenaje de los romeros. Los labradores cargarán las tallas durante todo este trayecto previo al inicio del gran desfile festivo.

Un recorrido multitudinario

La romería arrancará de manera oficial a las 13:30 horas desde la zona de San Francisco. El alcalde Francisco Linares encabezará la comitiva junto a la Reina de las fiestas, las Damas de Honor y la Romera Mayor. Representantes de las corporaciones municipal, insular y regional también asistirán para acompañar a las autoridades locales.

El desfile de esta octogésimo novena edición contará con la participación de 77 carretas y una treintena de parrandas folclóricas. La carreta de la Romera Mayor cerrará la comitiva oficial junto con el resto de las candidatas de este año. Las previsiones de la organización apuntan a una asistencia masiva que superará los 25.000 participantes.

Los santos patronos se sumarán al recorrido final de la romería tras el paso de la última carreta festiva. La comitiva culminará su trayecto en El Calvario, lugar donde la organización realizará la tradicional venia a las imágenes. Posteriormente, las orquestas Primera Marcha y Swing Latino amenizarán el baile romero en la plaza Franchy Alfaro.

Normas y concurso de carretas

La organización exige el uso obligatorio de la vestimenta tradicional para participar en las actividades del recorrido. Los responsables de cada carreta vigilarán que los componentes eviten elementos modernos como gafas de sol o relojes. El calzado deportivo queda totalmente prohibido con el fin de respetar los valores de la cultura canaria.

Por su parte, la Sociedad Liceo Taoro convocará el noveno concurso de carretas, carros y grupos folclóricos. Un jurado cualificado valorará la originalidad de los diseños y el esfuerzo dedicado a la decoración tradicional. Los motivos de las carretas deberán centrarse obligatoriamente en la artesanía, usos y costumbres de nuestra tierra.

Los jueces también evaluarán la calidad artística, la complejidad técnica y la vestimenta de los componentes de cada grupo. Esta fiesta posee la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el pasado año 1980. El evento corrobora cada año su posición como una de las mejores citas tradicionales de todo el Archipiélago.

Origen e historia de la festividad

El alcalde Bernardo de Ascanio y Molina introdujo la primera romería formal en el municipio en el año 1846. Ascanio importó la idea tras presenciar los festejos madrileños de San Isidro y costeó el evento con dinero propio. El mandatario donó posteriormente la imagen a la ermita y entregó la fiesta al Ayuntamiento para los años sucesivos.

Sin embargo, el Liceo de Taoro cambió por completo la estructura del desfile a partir de 1936. El presidente César Hernández Martínez modernizó el formato introduciendo el ganado, las agrupaciones folclóricas y las carretas engalanadas. Este formato popular se mantiene idéntico hasta hoy, exceptuando los parones de 2020 y 2021 por la pandemia.

Debido a esta trayectoria, el Liceo de Taoro conmemora este año el 90 aniversario de su labor organizativa. Por este motivo, el municipio nombró a César Hernández Martínez como Villero de Honor a título póstumo. La Villa reconoce así la gestión del antiguo presidente en la consolidación de su fiesta más emblemática.