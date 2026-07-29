Minerva Alonso es consejera en el Cabildo de Gran Canaria con Nueva Canarias y ahora continuará ejerciendo el cargo fuera de la formación política nacionalista

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha abandonado Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), si bien mantendrá sus responsabilidades en el grupo de gobierno insular lo que queda de legislatura.

La consejera Minerva Alonso abandona NC pero mantiene su cargo en Cabildo de Gran Canaria

Sigue a Raúl García Brink y Teodoro Sosa

Según ha adelantado el medio local ‘Teldeactualidad’ y han confirmado a EFE fuentes de la formación en el municipio de Telde, donde Alonso formaba parte de la asamblea local de NC, esta decisión se ha tomado en fechas recientes, si bien se desconoce si la consejera optará por afiliarse a otra formación o no.

Minerva Alonso es otra más de las consejeras del Cabildo que en los últimos meses han anunciado que abandonaban Nueva Canarias, después de que también lo haya hecho anteriormente Raúl García Brink o Teodoro Sosa, si bien ambos se han mantenido en el grupo de gobierno insular pese a ello.

20 años en NC

Minerva Alonso llevaba casi dos décadas militando en la formación nacionalista hasta este momento.

Desde la escisión que se produjo en el seno de la formación el pasado 2024, varios cargos municipales e insulares, sobre todo en Gran Canaria, han abandonado NC, así como muchas de las formaciones locales con las que habían concurrido en las últimas citas electorales.

Gran parte de esos escindidos han fundado un nuevo partido político, Municipalistas Primero Canarias, al que se siguen adscribiendo nuevas caras, la última de ellas se ha dado a conocer hoy mismo: el que hasta ahora era concejal de NC en Mogán, Javier Romero.

Sin embargo, en una entrevista concedida para un podcast de ‘Teldeactualidad’, Alonso no ha querido hablar sobre su futuro político y, por el momento, no ha confirmado que se vaya a sumar a la nueva formación que lideran los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y Agüimes, Óscar Hernández.