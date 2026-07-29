Aterciopelados, Daddy G o Renata Flores, entre los artistas del Festival Boreal 2026

Xerach, Jable o Pleito son otras de las propuestas de artistas que actuarán en el Festival Boreal 2026 los días 18 y 19 de septiembre

Nacido bajo la sombra del esqueleto de un cetáceo que transformó la costa de Los Silos en un alegato medioambiental, el Festival Boreal desvela la distribución por jornadas de su 19ª edición y activa la venta de pases individuales para el 18 y 19 de septiembre. Entre el desembarco de figuras internacionales como Daddy G (Massive Attack), BCUC o Aterciopelados, el pulso canario de propuestas como Xerach o el estreno de Jable (Jela + Cristina Mahelo), y el reconocimiento a Andrea Abreu con el Premio Boreal 2026, el encuentro consolida una propuesta donde la música de raíz y vanguardia convive con el pensamiento crítico, la sostenibilidad y la paridad.

Cartel del Festival Boreal 2026

Venta de entradas

El Festival Boreal define la estructura de su decimonovena edición con el desglose del cartel por días y la apertura de la venta de entradas individuales para el 18 y 19 de septiembre en Los Silos (Tenerife). Tras la salida a la venta de los abonos generales, el público ya puede adquirir los pases por jornada a través de Tickety y de su web oficial: www.festivalboreal.org. Una opción que permite diseñar una experiencia a medida dentro de una programación de veinte propuestas internacionales y locales, caracterizada por la diversidad de estilos y el rigor artístico.

Viernes 18 de septiembre

La jornada del viernes 18 de septiembre estará encabezada por la energía física de los sudafricanos BCUC, el roots jamaicano de Hempress Sativa junto a Paolo Baldini Dub Files, la urgencia de The Neighborhood Kids y el hip hop incisivo de El Veneno Crew. El programa de esta primera fecha se completa con el cruce de tradición árabe y electrónica de Aïta Mon Amour, el quebranto en quechua de Renata Flores, la sofisticación pop de la chilena Rubio, la sesión de The Queen of Bass, la frescura de Pleito y el debut del proyecto Jable, integrado por Jela y Cristina Mahelo.

Renata Flores, entre las invitadas del Festival Boreal 2026

Sábado 19 de septiembre

El sábado 19 de septiembre tomará el relevo Daddy G, cofundador de Massive Attack, quien desplegará su magisterio en el dub y el trip hop a través de un DJ set fundamental. La segunda jornada reunirá también el peso histórico del rock colombiano de Aterciopelados, el sonido del desierto de los argelinos Imarhan, el trance afro-lusófono de Throes + The Shine, además de la delicadeza vocal de Fuensanta, el virtuosismo brasileño de Josyara, el fuego tropical de Candeleros, la irreverencia de La Terrorista del Sabor y la perspectiva electrónica de la canaria Xerach.

Aterciopelados, confirmados para el Festival Boreal 2026

Historia del Festival

La propia identidad del encuentro está ligada al paisaje de Los Silos desde sus orígenes. En 2008 se instaló en la costa del municipio el esqueleto de un rorcual boreal, una escultura natural de quince metros recuperada tras hallarse en Gran Canaria para concienciar sobre la protección de los océanos. El festival no solo heredó el nombre de aquel cetáceo, sino también una filosofía clara: entender la cultura en sintonía con el medioambiente. Casi dos décadas después, el Festival Boreal sigue habitando el territorio desde el respeto, la paridad y la convivencia comunitaria.

Daddy G (Massive Attack) actuará en el Festival Boreal de 2026

Junto a la programación musical, el entramado urbano y peatonal de Los Silos acogerá un catálogo de actividades socioculturales que vertebran la esencia del festival: exposiciones, talleres, encuentros profesionales, propuestas para el público familiar, ecomercados y acciones directas de concienciación medioambiental. Esta decimonovena entrega llega impulsada además por el anuncio de su galardón anual, donde la escritora Andrea Abreu ha sido reconocida con el Premio Boreal 2026 por su compromiso con el territorio, la ruralidad y la defensa de la cultura periférica. Un reconocimiento que sintoniza de lleno con el espíritu de una cita que, un año más, convierte la creación artística en una herramienta de transformación social y ambiental.