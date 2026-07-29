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Dos niños de 3 y 4 años, afectados en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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Se incendió la vivienda en la que se encontraban los dos niños, que terminaron afectados por inhalación de humo

Dos niños de 3 y 4 años afectados de carácter moderado en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria
Dos niños de 3 y 4 años afectados de carácter moderado en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria

Dos niños de 3 y 4 años han resultado afectados de carácter moderado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 21.29 horas de este martes, en una vivienda de la calle Manuel de Falla de la capital grancanaria. Hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que ambos menores presentaban intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado. Los trasladaron en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Materno Infantil de Canarias.

Por su parte, efectivos de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo correspondiente.

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