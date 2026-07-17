Televisión Canaria ofrece este sábado en directo la Romería-Ofrenda a Santiago de Gáldar por Youtube y Canarias Play

El acto, que congrega a miles de personas, podrá seguirse en diferido, a partir de las 23:55 horas, en el canal genérico de TDT

Televisión Canaria ofrece en directo por Youtube y su plataforma digital Canarias Play, la Tradicional Romería-Ofrenda al Señor Santiago de Los Caballeros de Gáldar, en Gran Canaria, a partir de las 17.30 horas de este sábado 18 de julio. Ese mismo día, a partir de las 23:55, se podrá seguir el acto en su emisión en diferido por TDT.

La Romería Ofrenda es uno de los actos de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar en los que se espera más asistencia. Pagos y barrios del municipio preparan sus carretas y ofrendas para honrar al santo patrón en una de las citas con la tradición, las costumbres y la devoción. Numerosas agrupaciones musicales y grupos folclóricos acompañarán a las carretas a lo largo de todo el recorrido.

Para dar a conocer todos los detalles del acto, Televisión Canaria contará con un equipo integrado por Tomás Galván, como responsable de la narración; las reporteras Cristina González y Minerva Santana, que se encargarán de las entrevistas a pie de calle y de comentar el ambiente; y el periodista Juan Antonio Cabrera, que se encargará de la realización de los vídeos en los que trasladará los actos previos a la Romería-Ofrenda.

La concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar que dirige el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, invita a que los asistentes acudan a disfrutar de esta jornada grande de las Fiestas Mayores de Santiago cuidando la vestimenta tradicional y ropa típica, para seguir conservando la esencia de las costumbres y de los usos canarios que ya es una característica diferenciadora de esta romería.

Las corporaciones de Gáldar y el municipio vecino de Guía abren la comitiva

La Tradicional Romería arrancará a las 17:00 horas con el encuentro de la corporación municipal de Gáldar, presidida por su alcalde Teodoro Sosa, con la corporación del municipio vecino de Guía en la Rotonda de Becerril, abriendo el recorrido, que arranca a las 17:30 horas de la Bajada de las Guayarminas para seguir por la Calle Capitán Quesada en dirección a la Plaza de Santiago. Acompañarán a las corporaciones municipales de Gáldar y Guía la Guayarmina y el Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago 2026, Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, junto a su Corte de Tenesoyas.

A su llegada a la Plaza el rector del Santuario, Manuel Reyes Brito, abrirá las puertas del Templo Santuario de Gáldar a todos los peregrinos. Pondrá fin a la jornada el Baile de Taifa en el escenario de la Plaza de Santiago y la actuación de DJ Promaster y Aythami DJ.

La Tradicional Romería-Ofrenda al Señor Santiago de Los Caballeros de Gáldar 2026 llega precedida por la semana del folclore, festivales y citas musicales con la tradición y la música canaria como protagonistas sobre el escenario de la Plaza de Santiago.