El programa, presentado por Rafa Méndez y Luna Zacharias, contará con la periodista Lydia Lozano como invitada de la primera entrega, el lunes 20 de julio, a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena este lunes 20 de julio, a partir de las 22:30 horas, el programa ‘Mira quién viene a cenar’, en el que la gastronomía y las conversaciones más personales se convierten en el hilo conductor de cada entrega. Al frente del programa están el coreógrafo y presentador tinerfeño Rafa Méndez y la chef lanzaroteña Luna Zacharias. En su estreno será la periodista Lydia Lozano la invitada con la que ambos conversarán.

En cada programa, Rafa Méndez abrirá las puertas de su casa para compartir mesa con invitados de relevancia del panorama cultural y social, mientras Luna Zacharias diseñará y elaborará un menú elaborado con producto local, recetas sencillas y una cocina saludable que acompañará cada encuentro. Juntos conducen un formato que combina confidencias, humor, emociones y momentos inesperados.

Lydia Lozano posa, en el centro, entre Rafa Méndez y Luna Zacharias.

Este lunes, Lydia Lozano, uno de los referentes de la televisión nacional, será la encargada de inaugurar las veladas de cocina y conversación. Madrileña de nacimiento, pero profundamente vinculada a La Palma, isla de origen de toda su familia, protagonizará una noche muy especial marcada por los recuerdos y las confesiones. Además, el programa culminará con una sorpresa que propiciará un emotivo reencuentro familiar, uno de los momentos más destacados de este primer episodio.

Nuevo reto profesional para Rafa Méndez y Luna Zacharias

Rafa Méndez, nacido en Puerto de la Cruz, en Tenerife, asume este nuevo reto en la presentación tras una dilatada experiencia en televisión. Méndez alcanzó una enorme popularidad tras su paso como profesor por ‘Fama, ¡a bailar!’, lo que lo llevó después a formar parte del jurado de otros ‘talent shows’ como ‘Baila como puedas’.

Como coreógrafo Méndez ha firmado espectáculos como ‘Los Siete de Rafa Méndez’, de gira por Canarias, Madrid y Andalucía, y ‘Canarias no sólo plátanos’. También ha trabajado como coreógrafo en las giras de Mónica Naranjo.

Por su parte, Luna Zacharias inició su formación como actriz en Madrid a los 18 años, etapa en la que descubrió su pasión por la cocina. Es autora del libro ‘Recetas ricas en buen humor’, regenta un restaurante en Lanzarote y ha convertido la gastronomía saludable en su sello personal, combinando su labor culinaria con la práctica del yoga y la divulgación de hábitos de vida equilibrados.

Noche de cocina y entretenimiento

‘Mira quién viene a cenar’ es una producción de Report Line Producción Audiovisual para Televisión Canaria, grabada en los estudios de Plató del Atlántico, con la que Televisión Canaria completa su oferta de entretenimiento de los lunes en torno a las entrevistas y la gastronomía.

Justo antes de ‘Mira quién viene a cenar’, a las 21:30 horas, Televisión Canaria incorpora a su parrilla el programa ‘El Club‘, su nuevo concurso de entretenimiento gastronómico. Presentado por Alicia Suárez y Kike Pérez, el formato de la productora Pura Vida Contents & Distributions combina competición, cocina, humor y música con estudiantes de los Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) como protagonistas.

Ambos espacios amplían así la oferta de prime time de verano de la cadena y estarán disponibles también en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC. Con estos dos nuevos estrenos, Televisión Canaria refuerza su apuesta por formatos de entretenimiento de producción canaria vinculados al territorio, el talento local y la divulgación, en línea con su compromiso de servicio público.