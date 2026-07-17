Clavijo: «‘Identidades’ refleja nuestra identidad y nos ayuda a conocernos como pueblo»

El presidente de Canarias participó este jueves en la presentación de ‘Identidades’, la nueva serie documental de Televisión Canaria, que se estrena este viernes a las 22:00 horas

«La serie ‘Identidades’ refleja nuestra identidad y nos ayuda a conocernos como pueblo». Con este mensaje, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, resumió este jueves el espíritu de la nueva apuesta de Televisión Canaria, presentada en el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

La nueva serie documental, que se estrena este viernes a las 22:00 horas en el canal público, invita a descubrir el patrimonio cultural del archipiélago desde una mirada cercana, contemporánea y pensada para conectar con públicos de todas las edades.

Al acto asistieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el administrador general de RTVC, César Toledo; y el director y presentador de la serie, Benito Cabrera, junto a los divulgadores y creadores de contenidos Elena Marrero y Luis Cabrera, quienes compartieron con el público las claves de un proyecto que busca acercar la identidad del archipiélago desde un lenguaje audiovisual cercano y accesible.

Durante su intervención, Fernando Clavijo puso en valor el papel de la televisión pública en la difusión del patrimonio cultural del archipiélago y aseguró que la serie contribuirá a reforzar el conocimiento de la identidad canaria. En este sentido, afirmó que «‘Identidades’ nos va a ayudar no solo a conocernos hacia dentro, sino también a proyectar Canarias como lo que verdaderamente es».

«Una televisión cada vez más nuestra»

El administrador general de RTVC, César Toledo, destacó la importancia de contar con Benito Cabrera al frente de un proyecto que, aseguró, conecta plenamente con la misión de la televisión pública canaria. «Es un lujo contar con alguien como Benito Cabrera para liderar este proyecto y para mostrarnos no solo la forma de ser de Canarias, nuestra propia identidad, sino también nuestra forma de ver el mundo», afirmó. Toledo subrayó además que ‘Identidades’ «coincide con lo que estamos intentando hacer en Televisión Canaria, que es hacer cada día una televisión más cercana a nuestra gente y una televisión cada vez más nuestra».

Durante la presentación, Benito Cabrera explicó que el objetivo de ‘Identidades’ es contribuir a fortalecer el conocimiento sobre la cultura del archipiélago y ofrecer herramientas para comprender mejor quiénes somos como pueblo. «El programa intenta dar algunas claves para que el conocimiento de nuestra identidad sea más abundante… y sea un espejo en el que podamos mirarnos», señaló. En este sentido, destacó que la serie pone el foco en aquellos elementos que definen y singularizan a Canarias, al tiempo que la conectan con el resto del mundo.

Con este estreno, Televisión Canaria continúa ampliando su oferta de contenidos de producción canaria con propuestas que combinan cultura, divulgación y entretenimiento, apostando por nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la identidad del archipiélago a las nuevas generaciones. Una apuesta de servicio público que busca conectar el pasado y el presente para comprender mejor quiénes somos y proyectar la riqueza cultural de Canarias.

‘Identidades’ se estrenará este viernes 17 de julio, a las 22:00 horas, en Televisión Canaria y estará también disponible en Canarias Play, la plataforma digital de contenidos a la carta de la cadena.