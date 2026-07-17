El PP acude a las próximas elecciones con Poli Suárez a la cabeza para Las Palmas de Gran Canaria. El actual secretario general del PP de Canarias asume el reto con la intención de ofrecer el mejor proyecto para la ciudad

El Partido Popular de Canarias presentó este jueves a Poli Suárez como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en un acto que reunió a cerca de 700 afiliados, simpatizantes y cargos públicos y orgánicos de toda Canarias.

Presentación de Poli Suárez como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria / Partido Popular

La presentación contó con la participación del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez; y el propio Poli Suárez, quienes coincidieron en señalar que el proyecto popular afronta el próximo ciclo electoral con el objetivo de recuperar el Gobierno de la capital grancanaria.

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo afirmó que el próximo curso político será “determinante para el futuro de esta ciudad, de esta tierra y de España” y aseguró que el Partido Popular afrontará ese reto desde la unidad, la responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos.

El presidente nacional del PP destacó el crecimiento experimentado por la organización en Canarias durante los últimos años y felicitó al equipo que lidera Manuel Domínguez por el trabajo realizado. En ese contexto, quiso reconocer el esfuerzo de quienes han contribuido al fortalecimiento del partido en la capital grancanaria, con una mención expresa a Jimena Delgado por su compromiso con el proyecto popular.

Feijóo sobre Poli Suárez: un hombre comprometido y valiente

Feijóo destacó la decisión del actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y secretario general del PP de Canarias de asumir la candidatura a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria “Recoge el testigo un hombre comprometido y valiente que no ha tomado la decisión más sencilla ni la más cómoda. Aquí no estamos para hacer lo más fácil; estamos para servir a la gente. Esta candidatura demuestra que queremos ganar, que salimos a ganar y que vamos a ganar”.

El líder nacional sostuvo que la elección de Poli Suárez evidencia la voluntad del Partido Popular de ofrecer el mejor proyecto para la ciudad. “Vamos a liberar esta ciudad del socialismo sanchista y vamos a darle a Las Palmas de Gran Canaria el mejor alcalde que ha tenido en mucho tiempo”, indicó.

Feijóo también defendió la gestión del Gobierno de Canarias del que forma parte el Partido Popular y aseguró que la presencia de la formación en el Ejecutivo autonómico “le ha venido muy bien al Archipiélago”, por lo que consideró imprescindible mantener ese proyecto político durante la próxima legislatura.

Domínguez: “Las instituciones necesitan más que nunca al Partido Popular”

Por su parte, Manuel Domínguez aseguró que el Partido Popular de Canarias llega a este nuevo ciclo político “más fuerte, más unido y preparado para gobernar”, y recordó que uno de los principales objetivos que se marcó al asumir la dirección regional del partido consistía en fortalecer la organización y convertirla en la gran referencia del centro-derecha en Canarias.

Asimismo, reivindicó la identidad del PP como un partido que defiende simultáneamente el orgullo de ser canario y de ser español. “Nadie va a apropiarse de nuestro canarismo, de nuestras tradiciones ni de nuestro acento. Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y orgullosos de formar parte de España”.

El presidente regional también puso en valor la gestión del Gobierno de Canarias durante los dos primeros años de legislatura y destacó la bonificación del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el crecimiento económico por encima de la media nacional, la reducción histórica del desempleo y el incremento del número de trabajadores autónomos.

Domínguez defendió además el municipalismo como la base de la política útil y sostuvo que Las Palmas de Gran Canaria necesita un cambio tras más de una década de gobiernos socialistas, añadiendo que “Las Palmas de Gran Canaria necesita a Poli Suárez y Poli Suárez será su alcalde. Vamos a poner al frente de esta ciudad a uno de los mayores valores que tiene el Partido Popular de Canarias”.

El presidente regional repasó la gestión de Suárez al frente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y destacó la reducción de las ratios escolares, la ampliación de las plazas públicas de 0 a 3 años, el impulso a la Formación Profesional y las inversiones históricas en infraestructuras educativas.

Poli Suárez: “Quiero una ciudad que vuelva a latir”

Visiblemente emocionado, Poli Suárez agradeció la confianza depositada por Alberto Núñez Feijóo y Manuel Domínguez para liderar el proyecto del Partido Popular en la capital grancanaria. También tuvo palabras de reconocimiento para Jimena Delgado por la generosidad demostrada durante este proceso.

“Mi partido me ha encomendado una misión: recuperar Las Palmas de Gran Canaria. Lo asumo con orgullo, con responsabilidad y con el compromiso de trabajar cada día por esta ciudad y por todos sus vecinos”, afirmó.

Suárez recordó su etapa como alcalde de Moya, donde gobernó durante ocho años, y aseguró que esa experiencia marcó su manera de entender la política. “Nunca he pedido cargos. Siempre he estado donde mi partido ha considerado que podía ser útil. Lo único que quiero es trabajar y aportar lo mejor de mí allí donde haga falta”.

El candidato popular reivindicó una forma de hacer política basada en la cercanía, la escucha y el contacto permanente con los ciudadanos. “Quiero ser un alcalde que escuche, que esté a pie de calle, que mire a los vecinos a los ojos y que no descanse hasta encontrar soluciones. Esa es mi manera de entender el servicio público”.

Suárez apostó por una política basada en el diálogo, el trabajo y los proyectos. Defendió la necesidad de recuperar una ciudad que, a su juicio, “ha perdido ilusión, liderazgo y ambición”.

El candidato anunció que trabajará para construir una capital más limpia, más segura, con oportunidades para los jóvenes, con soluciones al problema de la vivienda, con una programación cultural y deportiva de referencia y con unos barrios protagonistas de la acción municipal.

En este sentido, insistió en que queremos recuperar una ciudad limpia, segura, abierta al mar, donde los barrios vuelvan a ser el centro de las decisiones, donde los jóvenes tengan oportunidades y donde todos volvamos a sentir orgullo de pertenecer a Las Palmas de Gran Canaria”, y concluyó con un compromiso personal con todos los vecinos de la capital: “Vengo a dejarme la piel para devolver la ilusión y el orgullo a Las Palmas de Gran Canaria. Creo en esta ciudad, creo en su gente y estoy convencido de que, entre todos, vamos a conseguirlo”.

Críticas al gobierno de Pedro Sánchez

En clave nacional, criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y afirmó que “el sanchismo ha convertido a Canarias en la zona cero de su corrupción”. “Me comprometo a que se vuelva a hablar de esta tierra por su liderazgo, por su talento y por el futuro que se merece”.

Respecto a la actualidad política y judicial, Feijóo defendió el respeto a las resoluciones de los tribunales y de los órganos del Estado. “Los demócratas no interpretamos las sentencias judiciales en función de que nos gusten o no. Los demócratas respetamos las sentencias. Todas las sentencias. Y de todos los tribunales”.

En referencia al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía, afirmó que “en lo judicial no tengo nada que añadir porque no me corresponde”, aunque añadió que “en lo político, el pronunciamiento del tribunal de la UE no convierte en verdad las mentiras de Sánchez”.

Sobre inmigración, Feijóo reiteró el compromiso del Partido Popular con una política migratoria “legal, ordenada y segura”, basada en el control efectivo de las fronteras, la cooperación internacional y el refuerzo de los medios del Estado. “Un país serio protege sus fronteras y no se resigna a que seres humanos sigan muriendo en el mar. Tenéis mi palabra de que ese Plan para una inmigración ordenada, legal y segura se implementará. De principio a fin”, concluyó.