‘Cebollas verdes’ dará cuenta de los nuevos restaurantes canarios en la Guía Michelín

El magacín sobre Gastronomía de La Radio Canaria, viernes a las 21:00 horas, despide temporada haciendo mención, además, a los recientes premios a quesos de cabra de las Islas

El último ‘Cebollas verdes‘ de la temporada en La Radio Canaria, hoy viernes a las 21:00 horas, y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, comenzará con felicitaciones para los nuevos restaurantes canarios recomendados por la Guía Michelin. Son ‘La Tegala‘ y ‘Citurna‘, en Lanzarote, y ‘El pellizco‘, de Rigoberto Almeida, en Fuerteventura, que logra entrar en la prestigiosa Guía tras más de diez años.

Rigoberto Almeida, su restaurante, El Pellizco, (Fuerteventura), acaba de ser incluido en la Guía Michelín. Foto Archivo

Buen vino, buen Folklore

De felicitaciones a charla con una histórica del vino en las Islas, Carmen Ferrera, de Bodega Ferrera, que ha participado esta semana en la parte formativa del Festival Internacional de Folclore de Ingenio, en Gran Canaria.

Carmen Ferrera, de Bodegas Ferrera. Foto Archivo

Como no hay dos sin tres, felices se las promete también el cierre de esta entrega de ‘Cebollas verdes’. El magacín de La Radio Canaria volverá a apostar por un principio infalible como es que no hay mejor acompañamiento para un buen vino que un excelente queso. ‘La Gloria‘, de leche cruda semicurado de cabra untado con gofio, obtuvo hace unas semanas el galardón a ‘Mejor Queso de Canarias 2026’ en el concurso Agrocanarias.

‘La Gloria’, queso leche cruda semicurado de cabra untado con gofio. Mejor queso de Canarias 2026

Producción limitada

«Nos iremos unos minutos hasta Tenerife, a la Finca Ara, para seguir hablando de quesos, en esta ocasión de otra excelencia quesera que acaba de obtener la distinción a ‘Mejor Queso de Producción Limitada’, así que cerramos temporada con inmejorable sabor de boca», apostilla Elena Barrios, directora y conductora del programa.

Elena Barrios, dirige y conduce ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria

‘Cebollas verdes’ cierra temporada en La Radio Canaria hasta septiembre en que retomará su ruta por lo más granado de la Gastronomía en las Islas.