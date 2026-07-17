La Policía Nacional detiene a una turista en el aeropuerto de Gran Canaria que pretendía abandonar la isla sin abonar su estancia en el hotel

La joven y sus dos acompañantes estuvieron alojados en un complejo turístico de Maspalomas once noches

La Policía Nacional ha detenido a una joven de origen extranjero, como presunta autora de un delito de estafa tras, supuestamente, abandonar un establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana sin abonar una estancia valorada en 2.483 euros.

Imagen de la detención de la turista por agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria.

La investigación, según informa la Policía Nacional en un comunicado, se inició después de que los responsables del hotel denunciaran que una familia, integrada por dos adultos y un menor, había abandonado las instalaciones tras permanecer once noches en régimen de todo incluido sin formalizar el pago de la factura.

Según la denuncia, la reserva se realizó a través de la página web del establecimiento, facilitando una tarjeta bancaria como garantía. Sin embargo, al intentar efectuar el cargo correspondiente una vez finalizada la estancia, el medio de pago no permitió completar la operación.

El personal del hotel trató de contactar en repetidas ocasiones con la persona que había realizado la reserva para regularizar la situación. Aunque inicialmente manifestó su intención de efectuar el pago alegando problemas para acceder a su tarjeta bancaria al encontrarse ya en el aeropuerto, finalmente cesó toda comunicación sin que llegara a realizar el abono pendiente.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de localización que permitió identificar a la presunta autora en las dependencias del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, donde fue detenida antes de abandonar la isla.

Pase a disposición judicial

Una vez practicada la detención y realizadas las gestiones judiciales oportunas, la arrestada fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas para la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional «mantiene un firme compromiso con la protección del sector turístico canario, un pilar esencial de la economía del archipiélago, intensificando la colaboración con los establecimientos hoteleros para combatir cualquier modalidad delictiva que afecte a su actividad y recuerda a los visitantes que los intentos de eludir el pago de los servicios contratados serán objeto de investigación policial para depurar las responsabilidades penales que, en su caso, procedan», explica el cuerpo de seguridad en su comunicado.