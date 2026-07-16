El servicio de Alergología del Hospital de La Candelaria detecta una alta hipersensibilidad a estos alimentos durante el año 2025

La Consejería de Sanidad anuncia los nuevos datos estadísticos sobre alergias alimentarias. Los especialistas del Hospital de La Candelaria identificaron estos casos al estudiar a numerosos pacientes durante 2025. Principalmente, el sistema inmunológico causa estas reacciones al rechazar proteínas comunes.

Frutos secos y marisco, lo más frecuentes en alergias alimentarias estudiadas en el HUNSC / Gobierno de Canarias

El servicio de Alergología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria evaluó múltiples casos clínicos. Los profesionales realizaron un total de 1.744 pruebas a 1.164 pacientes diferentes. En consecuencia, los expertos descubrieron una fuerte tendencia hacia la intolerancia de ciertos alimentos cotidianos.

Alimentos más problemáticos

Las pruebas detectan hipersensibilidad a los frutos secos y al marisco en un 33,5 %. Los frutos secos lideran las reacciones adversas con un 18,2 % de los diagnósticos. Por su parte, el marisco provoca el 15,2 % de las alergias. Después, los facultativos hallaron intolerancias a distintas frutas en un 10,9 % de los evaluados.

Adicionalmente, la leche y el huevo causan el 8 % de los episodios. Finalmente, el pescado suma un 5 % y los cereales un 3,6 % de los casos.

Incidencia según la edad

Curiosamente, estas alergias alimentarias afectan de manera idéntica a hombres y a mujeres. Sin embargo, los médicos observan una mayor cantidad de casos en jóvenes de entre 10 y 20 años. También, los pacientes con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años presentan alta incidencia. Concretamente, estos dos grupos etarios suponen un 24 y un 26,7 % respectivamente.

Por el contrario, el equipo médico percibe un número menor de pacientes en edades infantiles. Asimismo, los sanitarios constatan un descenso progresivo de los casos a partir de los 50 años.

Recomendaciones para el verano

La población suele descuidar el control de los alimentos durante la temporada estival. Por lo tanto, Sanidad aconseja realizar una lectura minuciosa de los ingredientes de todos los productos.

Además, los comensales deben informar sobre sus alergias al personal de los restaurantes. De igual modo, los clientes tienen que recordar siempre la posibilidad de sufrir contaminación cruzada.

Finalmente, los adultos deben educar bien a los pacientes pediátricos en su círculo de amistades. Así, los menores pueden conocer los alimentos peligrosos e identificar los signos de una posible reacción.

Actuación ante emergencias

En caso de ingerir algo por accidente, el paciente debe identificar los síntomas con rapidez. Frecuentemente, estas señales varían desde simple urticaria o picor bucal hasta dificultad para respirar.

En este sentido, los pacientes ya diagnosticados suelen llevar autoinyectables de adrenalina consigo. Ellos deben emplear este tratamiento de inmediato si consumen accidentalmente estos alimentos prohibidos.

No obstante, los afectados tienen que acudir a urgencias para permanecer en observación médica. Esto evita los graves riesgos de padecer una reacción bifásica horas más tarde del consumo.