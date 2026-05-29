Advertencia para alérgicos: presencia de cacahuetes y soja en barritas ‘Coco Choco’ vendidas en Canarias

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha dado el aviso para las personas alérgicas a la soja y los cacahuetes de la presencia de estos alimentos en un lote de barritas ‘Coco Choco’

Una advertencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitido este viernes alerta a las personas alérgicas de la presencia de soja y cacahuetes no incluidos en el etiquetado de un lote de barritas proteicas ‘Coco Choco’, de la marca Barebells, según una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Suecia. Se vendieron con seguridad en Canarias.

La AESAN advierte de la presencia de cacahuetes y soja sin etiquetar en un lote de barritas ‘Coco Choco’, de Barebells

Lote

El producto afectado es ‘Coco Choco Soft Protein Bar’, de la marca Barebells, con número de lote L6055-R y fecha de caducidad 24/02/2027. La AESAN ha recomendado a las personas con alergia a la soja o a los cacahuetes que tengan este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, «no comporta ningún riesgo».

Según la información disponible, la distribución inicial se ha comunicado a las comunidades autónomas afectadas. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña y Canarias. También Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia. No se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

Estaa información se traslada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo es que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.