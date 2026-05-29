La inflación subyacente repunta hasta el 2,9 % mientras CEOE Tenerife reclama mantener las ayudas para contener el impacto sobre familias y empresas

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026, situando su variación anual en el 3,2 % a nivel nacional, manteniendo el mismo registro de inflación alcanzado en abril.

RTVC

De confirmarse este dato, la inflación interanual consolidaría una fase de estabilización tras las oscilaciones observadas en los meses precedentes, aunque continúa situándose por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2 % fijado por el Banco Central Europeo para el conjunto de la zona euro, reflejando la persistencia de tensiones inflacionistas en la economía.

La inflación subyacente aumenta una décima en mayo

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 2,9 % en mayo, lo que supone un incremento de una décima respecto al mes anterior.

Esta evolución pone de manifiesto que los componentes más estructurales del consumo continúan mostrando una resistencia significativa a la moderación, manteniendo una presión de fondo sobre los precios pese a la estabilidad observada en el índice general.

Imagen de archivo – Moerschy

La evolución del IPC en mayo responde, principalmente, al comportamiento del transporte y de las actividades recreativas, deportivas y culturales, cuyos precios descienden con menor intensidad que en el mismo mes de 2025, contribuyendo al mantenimiento de la tasa interanual.

Vestido, calzado y alimentos moderan los precios

Por el contrario, actúan como factores moderadores los precios del vestido y el calzado, que disminuyen frente a las subidas registradas un año antes, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios permanecen estables mientras que en mayo de 2025 experimentaron incrementos.

En términos mensuales, los precios registran en mayo una tasa de variación del 0,1 % respecto al mes de abril, según el indicador adelantado del IPC, lo que refleja una moderada evolución de los precios en el corto plazo.

En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), referencia utilizada por la Comisión Europea para las comparaciones internacionales, la tasa interanual se sitúa en el 3,6 %, una décima por encima de la registrada el mes anterior.

La variación mensual estimada del IPCA es del 0,1%, mientras que la inflación subyacente del IPCA alcanza el 3,3 %.

CEOE Tenerife pide mantener las ayudas

Desde CEOE Tenerife valoran positivamente la moderación de la inflación, aunque recuerdan que este comportamiento está condicionado en gran medida por las medidas extraordinarias adoptadas para amortiguar el impacto de las tensiones geopolíticas y energéticas internacionales.

Por ello, la organización considera fundamental mantener y renovar aquellas ayudas que han contribuido a contener los precios, ya que, de no existir estos mecanismos de apoyo, la inflación estaría situándose en niveles superiores al 4 %, con un impacto mucho más severo sobre las familias, las empresas y la actividad económica en Canarias.

Asimismo, la Confederación destaca el importante esfuerzo que está realizando el tejido empresarial en materia salarial, con incrementos retributivos pactados en negociación colectiva superiores al 3,4 % y, por tanto, por encima de la inflación.

Este compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores se está produciendo en un contexto de elevados costes laborales y de producción.

La Confederación señala también que será necesario seguir de cerca la evolución de la política monetaria europea, ya que cualquier endurecimiento de las condiciones de financiación podría afectar al consumo y a la inversión durante los próximos meses.