El descenso de las pernoctaciones estuvo determinado por la disminución del número de viajeros que se alojaron en dichos establecimientos, que pasó de 935.169 a 889.770 personas

Valle Gran Rey, La Gomera. Imagen de recurso / Ashotel

Las pernoctaciones hoteleras bajaron un 4 % en abril respecto al mismo mes de 2025 en Canarias, pasando de 5.727.115 a 5.495.508, con un descenso en cifras absolutas de 231.607, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso estuvo determinado por la disminución del número de viajeros que se alojaron en dichos establecimientos, que pasó de 935.169 a 889.770 personas, en tanto que la estancia media de cada una de ellas se mantuvo casi igual e incluso subió aunque en una proporción mínima, de 6,12 a 6,18 noches, de acuerdo al último estudio de la Coyuntura Turística Hotelera dado a conocer por el INE.

El cual revela que, de abril a abril, se redujo la cifra de clientes de hoteles en las islas tanto entre los visitantes extranjeros, que bajaron de 743.026 a 703.606, como entre los residentes en España, de 192.143 a 186.164.

En el conjunto del país, por el contrario, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron en relación a abril del año anterior, subiendo un 1,1 % y superando los 29,2 millones, tanto entre los viajeros residentes en España, que fueron un 0,9 % más, como entre los foráneos, cuyo volumen creció un 1,3 %, detalla el INE.

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Mayor grado de ocupación por plazas en los hotele

El archipiélago, con todo, registró en el cuarto mes de 2026 el mayor grado de ocupación por plazas en los hoteles, del 68,7 % frente al 58,5 % que se dio, de media, en toda España, si bien bajó en relación al que se alcanzó en las propias islas un año atrás, cuando llegó al 71,36 %.

A ello contribuyó, en cualquier caso, la circunstancia de que la cantidad de establecimientos operativos en ese segmento del sector alojativo aumentó en Canarias de abril a abril, pasando de 579 a 598, conforme a los datos del INE.

El personal empleado, en conjunto, por los hoteles en activo de las islas también creció, llegando en abril a 60.928, cuando un año atrás eran 59.145, precisa.