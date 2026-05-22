Ángel Víctor Torres comunica esta medida a Canarias, Baleares y Andalucía

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anuncia una reforma del Reglamento de Costas. El Gobierno busca así aumentar la capacidad de autogobierno autonómico. Por ello, Torres informó por carta a Canarias, Baleares y Andalucía sobre este cambio clave.

Foto de archivo del ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en un pleno del Congreso. EFE/Mariscal

Inicialmente, los ministerios de Política Territorial y Transición Ecológica impulsaron este importante acuerdo. Las nuevas medidas aplicarán también a las comunidades con competencias ya transferidas. Por lo tanto, cada autonomía decidirá libremente si adopta estas opciones.

Nuevo mecanismo de cooperación

Además, el Consejo de Ministros aprobará esta reforma reglamentaria mediante un Real Decreto. El Ejecutivo impulsará este proyecto en un plazo máximo de tres meses.

Con este sistema, la administración autonómica notificará cada solicitud de concesión demanial al Estado. Posteriormente, el Estado emitirá su criterio por escrito en dos meses máximo. Este informe estatal garantizará siempre la integridad física del dominio público marítimo-terrestre. También asegurará firmemente el uso público de estos espacios costeros.

Resolución de conflictos y seguimiento

En caso de discrepancia, las administraciones abrirán un periodo de consultas. Seguidamente, intentarán llegar a un acuerdo durante un mes como máximo.

Igualmente, las autoridades crearán una Comisión de Seguimiento del traspaso de composición paritaria. Este grupo promoverá activamente la colaboración en la gestión de títulos de ocupación. Asimismo, la comisión abordará posibles problemas de ejecución durante todo el proceso. Finalmente, este órgano resolverá los conflictos y las discrepancias sobre dicha gestión.

Apuesta por una mayor autonomía

Ángel Víctor Torres destacó el enorme valor de este acuerdo para las comunidades. El ministro considera esta medida una apuesta decidida por la mejora del autogobierno.

De hecho, el actual Gobierno de España defiende firmemente esta idea política. Los dirigentes nacionales promueven constantemente una mayor autonomía en los distintos territorios.

En conclusión, el Ejecutivo central sostiene una premisa muy clara sobre este tema. El Gobierno cree profundamente que más autonomía genera una España mucho mejor.