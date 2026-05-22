Canarias presume de talento en Madrid: “Estamos de moda y hay que aprovechar el momento”

El Foro Cajasiete reúne en Madrid a representantes institucionales, empresariales y culturales que coinciden en el auge de la imagen del Archipiélago en la Península.

La sede de Cajasiete en Madrid ha acogido este viernes una nueva edición del Foro Cajasiete, donde distintas voces del ámbito económico y cultural de las Islas han analizado el creciente reconocimiento de Canarias en la Península.

El mensaje fue compartido: Canarias vive un momento de imagen positiva que debe aprovecharse con el objetivo de reforzar la presencia en mercados exteriores y diversificar su marca más allá del turismo tradicional.

Gastronomía canaria: del desconocimiento al reconocimiento

El cantante Caco Senante puso el foco en la evolución de la gastronomía isleña en la Península. Subrayó el prestigio creciente de productos como el queso o el vino canario en restaurantes de Madrid, aunque advirtió que durante años no se supo “vender lo nuestro” por complejos internos.

“Los vinos canarios están a un nivel insospechado hace años”, defendió, insistiendo en la necesidad de seguir proyectando calidad y confianza.

PROEXCA: “Canarias está de moda”

La delegada de PROEXCA en Madrid, Elena Forniés, destacó que el Archipiélago atraviesa un momento de especial visibilidad cultural y económica.

En su opinión, el acento, la música y el talento canario están siendo cada vez más reconocidos, y el principal embajador de Canarias en el exterior es su propia gente. Además, apostó por reforzar la internacionalización de las pymes canarias y consolidar sectores emergentes como la moda o la gastronomía.

“Subirse a la ola” del buen momento

El presidente de la Casa de Canarias de Madrid, Roberto Miño, defendió que productos como el almogrote o los quesos canarios están viviendo una auténtica expansión en el mercado madrileño.

Aseguró que el trabajo de promoción de los últimos años ha dado frutos, pero advirtió: “Estamos en un buen momento, pero no podemos relajarnos”. En su intervención, apeló a “subirse a la ola” y actuar de forma coordinada entre empresas e instituciones.

Exportación y retos logísticos

Desde GMR Canarias, Janine Zanolie explicó el esfuerzo que supone mantener el flujo de productos entre las islas y la Península, así como las dificultades derivadas de la ultraperiferia.

Pese a ello, destacó el crecimiento constante de la demanda y la expansión internacional de los productos canarios, con acciones recientes «en mercados como Japón o Estados Unidos«, donde el interés por vinos y elaboraciones como el almogrote sigue en aumento.

Moda, talento y redes canarias en el exterior

Por su parte, el empresario del sector moda Domingo Llul puso el acento en la necesidad de crear un ecosistema de colaboración entre canarios en Madrid y el exterior.

Reconoció que la identidad canaria genera «cercanía y simpatía», pero también subrayó el reto que supone salir del Archipiélago para desarrollarse profesionalmente en grandes capitales europeas.

Romería canaria en Madrid

El encuentro sirvió también como antesala de la Romería Canaria que se celebrará este sábado en Madrid, organizada por la Casa de Canarias.

El evento incluirá degustaciones de productos típicos como bocadillos de pata, chorizo de Teror o almogrote, y finalizará con una verbena popular amenizada por Pepe Benavente. Un ambiente festivo que busca trasladar la identidad canaria al corazón de la capital.