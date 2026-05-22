Las Fiestas de Mayo 2026 celebran este sábado, 23 de mayo, el Baile de Magos, que se desarrollará entre cuatro ambientes musicales desde las 22:00 horas en Realejo Alto

Baile de Magos en Los Realejos. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Los Realejos

Las Fiestas de Mayo 2026 continúan avanzando en Los Realejos, que este sábado 23 de mayo revive una de sus convocatorias más multitudinarias, el Baile de Magos, que se desarrolla entre cuatro ambientes musicales a lo largo de distintas localizaciones de Realejo Alto a partir de las 22:00 horas.

Volverán a congregarse en torno a 800 personas, con reserva previa gestionada a través de la Concejalía de Fiestas, con sus particulares cenas canarias a lo largo de la Avenida de Los Remedios y plaza superior a los locales comerciales de esta misma vía, una iniciativa demandada y habitual con decenas de grupos familiares y de amistadas que se reúnen en esta noche festejando en compañía con gastronomía de la tierra.

Cuatro espacios musicales

La ambientación musical, según informa un comunicado, que se extenderá en torno a las 05:00 horas de la madrugada, vuelve a descentralizarse en cuatro espacios diferenciados:

En la A venida de Los Remedios , de la mano de los grupos folclóricos locales Chiguet (22:00), Guayacsanta (23:00), Echeyde Valle Verde (00:00), Tigaray (01:00), Acorán (02:00), Los Dóniz (03:00) y El Chirato (04:00).

, de la mano de los grupos folclóricos locales Chiguet (22:00), Guayacsanta (23:00), Echeyde Valle Verde (00:00), Tigaray (01:00), Acorán (02:00), Los Dóniz (03:00) y El Chirato (04:00). La Plaza Viera y Clavijo acogerá las actuaciones de las orquestas Arguayo Band (22:30), Malibú Band (01:00) y Maquinaria (03:30).

acogerá las actuaciones de las orquestas Arguayo Band (22:30), Malibú Band (01:00) y Maquinaria (03:30). En la calle Doctor González actuarán los grupos Teide Swing (23:30) y Swing Latino Canarias (02:15)

actuarán los grupos Teide Swing (23:30) y Swing Latino Canarias (02:15) La ‘zona joven’ vuelve a ubicarse en la Calle Tenerife, con DJ Alerie (22:00), DJ Vlond (00:00), DJ Sergio (02:00) y DJ Chagui (04:00)

Fomento de la vestimenta tradicional

La Concejalía de Fiestas y de Patrimonio Histórico, que dirige Isabel Socorro, sigue insistiendo en el fomento del correcto uso de la vestimenta tradicional ‘Como debe ser’ en este Baile de Magos así como en la Romería del próximo 31 de mayo, campaña que ha tenido difusión a través de redes sociales, medios de comunicación, en los paneles de gran formato ubicados en distintos puntos del entorno festivo, así como con charlas, una exposición y otras acciones que también han ido de la mano del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, insistiendo en que ‘Si vas bien vestido, serás bien visto’.

Punto violeta

Un año más, en coordinación con la Concejalía de Igualdad y Diversidad, dirigida por Macarena Hernández, y de la mano de Rayuela y la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva (FAMAL), bajo la financiación del programa del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, se habilitará el ‘Punto violeta’ de asesoramiento, sensibilización, acompañamiento e intervención inmediata a víctimas de situaciones de acoso, violencia o discriminación en los exteriores de las oficinas del área municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Los Realejos en la Avenida de Canarias.

Asimismo, habrá personal especializado identificado con camisetas de color violeta de manera itinerante en todo el entorno de la celebración, todo ello entre las 22:00 horas de este sábado 23 y las 06:00 horas de la madrugada del domingo 24 de mayo. Esta iniciativa se repetirá también en la Romería del próximo domingo 21 de mayo.

En cualquier caso, existe un teléfono específico al que llamar ante situaciones de acoso y violencia para protocolizar la atención inmediata de los servicios necesarios durante estos eventos multitudinarios, como es el 618.81.62.70.

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Transporte público

Desde el Ayuntamiento de Los Realejos se ha lanzado una campaña informativa en redes sociales para dar a conocer también los distintos servicios de transporte público que se prevé reforzar en torno a las horas de celebración del citado Baile de Magos.

En este sentido, desde Titsa, se comunica que habrá refuerzo de más vehículos en las líneas de guaguas 363 y 354 desde Icod de los Vinos entre las 21:00 y las 00:30 horas; y la 352, 353 y 390 desde Puerto de la Cruz entre las 20:00 y las 01:30 horas. Además, habrá refuerzo en trayectos de regreso con salidas desde El Puente (Los Realejos) de las líneas 352, 353, 354, 363 y 108 desde las 05:30 horas de la madrugada de este domingo 24 de mayo.

Desde la Concejalía de Transportes de Los Realejos, además, en coordinación con las asociaciones del taxi que operan en la localidad, Servitaxi y Radio Taxi, se habilitan dos paradas con carácter extraordinario cerca del entorno festivo, concretamente en la Avenida de Canarias (frente a Correos) y en la Avenida de Los Remedios (ante la Farmacia Los Remedios). Los teléfonos de contacto de estas dos asociaciones de taxi son 922346045 y 922346096, respectivamente.

Parking gratuito

Con motivo del Baile de Magos, el Ayuntamiento de Los Realejos ha previsto además mantener abierto de manera ininterrumpida y con carácter gratuito el edificio de estacionamientos ubicado en su trasera, con acceso por la contigua Calle Taoro, desde las 06:30 horas de la mañana del mismo sábado 23 de mayo hasta las 23:30 horas de la noche del domingo 24 de mayo.