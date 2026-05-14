Un hombre de 21 años está grave tras un accidente en la TF-1 a su paso por Arico y otros dos, en Los Realejos y La Laguna, provocan retenciones de tráfico

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. Imagen de archivo.



Tres accidentes de tráfico provocan retenciones esta mañana de jueves en Tenerife. Un accidente ocurrido a las 5:15 de esta mañana en la TF-1 a su paso por Arico en sentido sur, ha dejado a un hombre de 21 años, herido grave y a otro, de 51 años, afectado leve, tras la colisión de tres turismos.

Los servicios de emergencia comprobaron en el lugar del accidentes que el joven presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo el personal del SUC atendió al hombre de 51 años. Presentaba policontusiones de carácter leve, por lo que fue trasladado ambulancia al Hospital Parque. También asistieron a un hombre, que en el momento inicial, presenta contusiones de carácter leve y fue atendido en el lugar.

La Laguna

Además, otro accidente ocurrido en el municipio de La Laguna, a la altura de Padre Anchieta esta mañana ha provocado retenciones en la TF-5. Ha ocurrido en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Los Realejos

Un tercer accidente de tráfico se ha producido en el municipios de Los Realejos del que aún no han trascendido datos.

((Habrá ampliación))