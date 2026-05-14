En términos mensuales la inflación aumentó en abril un 0,7% frente al 0,4% del registro nacional

Los precios en Canarias crecieron un 3% en abril. EP

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado un 3% en Canarias en el mes de abril en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de abril los precios encadenan dos meses de subidas en el archipiélago. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,3%.

Datos por sectores

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 7,7% más que en abril de 2025 (+3,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,9% más (-0,3 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,9% más (+0,5 puntos) y bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,5% más (+0,2 puntos).

En todo el país, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla-La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).