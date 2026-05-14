Televisión Canaria ofrece una noche de cine con sello canario con el estreno de ‘Sugar Island’ y ‘Yo tenía una vida’

La cadena pública emite ambos títulos como parte de la programación especial por el Mes de Canarias este viernes a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria programa este viernes 15 de mayo una noche dedicada al cine con participación canaria con la emisión de los largometrajes ‘Sugar Island’, a las 22:30 horas, y justo después, ‘Yo tenía una vida’, a las 00:00 horas. Con este doble estreno, la cadena pública cierra una jornada de producciones vinculadas al Archipiélago dentro de su programación especial por el mes de mayo, que este año se desarrolla bajo el lema “Más nuestra que nunca”.

La noche de cine comienza a las 22:30 horas con ‘Sugar Island’, una coproducción entre la canaria Tinglado Film y la dominicana Guasábara Producciones que cuenta con la participación de Televisión Canaria. Producida por el cineasta canario David Baute, ganador de un Goya por la película de animación ‘Mariposas Negras’, y dirigida por Johanné Gómez Terrero, esta pieza de cine de autor llega al canal autonómico tras un recorrido de gran éxito internacional con presencia en más de 80 certámenes.

La película ha sido premiada en la ‘Giornate degli Autori’ del Festival de Venecia y en festivales de referencia como La Habana, Marsella o Málaga. Recientemente, fue reconocida en el ‘Film at Lincoln Center’ de Nueva York como Mejor Película Latinoamericana del Año, un galardón apoyado por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de EE.UU.

‘Sugar Island’ narra la historia de Makenya, una adolescente que enfrenta un embarazo no deseado en una comunidad de trabajadores de la caña de azúcar en República Dominicana, mezclando la realidad social con un trasfondo espiritual.

Fotogramas de ‘Sugar Island’.

Retrato social con ‘Yo tenía una vida’

La sesión dedicada al cine con participación isleña continúa a las 00:00 horas con el estreno de ‘Yo tenía una vida’, obra del cineasta canario Octavio Guerra.

El largometraje, que también cuenta con el apoyo de Televisión Canaria, profundiza en la historia de Jesús, un hombre que, tras una década viviendo en la calle, intenta retomar su autonomía en un piso de acogida bajo la supervisión de una trabajadora social.

Esta obra de Octavio Guerra ha tenido una destacada trayectoria en festivales, logrando la Mención Especial en la sección Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y participando en la Sección Oficial del Festival de Málaga. A través de un relato íntimo y desprovisto de artificios, el director grancanario reflexiona sobre la reinserción social y la dificultad de recuperar una vida normalizada.

Con estas dos propuestas, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de proyectos audiovisuales canarios y la promoción de sus profesionales, coincidiendo con las celebraciones del mes de Canarias.