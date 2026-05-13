‘El Análisis Internacional’ examina las nuevas conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario

El magacine de La Radio Canaria se ocupa este jueves, a las 18:30 horas, del nuevo intento de acuerdo para el Sáhara Occidental

Marruecos y el Frente Polisario vuelven a la mesa de diálogo y el magacine ‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria ofrecerá de nuevo un monográfico sobre el asunto este jueves a las 18:30 horas. Dos décadas después del último intento, Marruecos y el Frente Polisario han vuelto a sentarse a negociar de cara a un acuerdo sobre el territorio del Sáhara Occidental.

Ante el nuevo intento de avanzar en las negociaciones, el programa ‘El Análisis Internacional‘ abrirá una vez más sus micrófonos a quienes conocen de cerca la realidad y los pormenores de este nuevo escenario, y lo hará de la mano de Irene Fernández, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, (Reino Unido), y experta en Política Exterior marroquí, y también con el delegado del Frente Polisario en España, Abduláh Arabi.

Ambos detallarán qué ha ocurrido en las reuniones llevadas a cabo en lo que va de este 2026 y que han tenido como escenario Madrid y Washington, (EE.UU.). «En ambas han participado Mauritania y Argelia y ambas han sido impulsadas por Estados Unidos», apostilla Javier Granados, director y conductor del programa.

Javier Granados, director y conductor de ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

El papel mediador e impulsor de Estados Unidos es otro de los focos de interés de este nuevo intento de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. «Sí, porque lo cierto es que estas reuniones han tenido lugar por el empeño del Gobierno de Estados Unidos que parece tener ahora prisa en cerrar el conflicto en el Sáhara Occidental este mismo año», continúa Granados.

Secretismo

Tres reuniones habrían tenido lugar entre enero y febrero de este año, según diversos medios, y todas bajo el mayor de los sigilos. La primera tuvo lugar en Madrid el pasado mes de enero, fue seguida de otra celebrada en Washington, (EE.UU.), y de una tercera de nuevo en Madrid, en la casa del embajador de Estados Unidos, según publicaron varios medios. Solo se conoce que han estado lideradas por Staffan de Mistura, el enviado personal para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, quien habría vuelto a poner encima de la mesa, -según las mismas fuentes-, la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el 31 de octubre de 2025 donde se reconoce la posibilidad de solucionar el conflicto del Sahara Occidental a través del Plan de Autonomía presentado por Marruecos.

Todo ocurre envuelto en secretismo, apenas ha trascendido información, salvo que el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de Autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui. «Según la escasa información que sí ha trascendido, éste es el punto de dircordia», puntualiza Granados, «el Polisario habría dicho que estaría dispuesto a aceptar una Autonomía si se celebra un referéndum que lo confirme, algo que Marruecos no contempla ya que cree estar ante una gran oportunidad para que la comunidad internacional reconozca, de manera definitiva, su soberanía sobre el Sáhara Occidental con una autonomía, sin referéndum previo y como solución justa, duradera y aceptable», concluye el director y presentador de ‘El Análisis Internacional’. Una conclusión a la que también hace referencia Irene Fernández, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, (Reino Unido).