El programa ofrece este jueves el Dreamland Gran Canaria–La Laguna Tenerife y completa el fin de semana con doble cita de Liga ACB y fútbol canario de Primera y Segunda Federación

El programa ‘Todo Goles Radio’ regresa este jueves a La Radio Canaria para ofrecer todos los detalles del derbi canario de la Liga ACB. El espacio, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, arrancará a las 20:00 horas con una amplia previa del encuentro entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, correspondiente a la jornada 31. A las 20:30 horas comenzará la retransmisión en directo del partido, con narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de José Antonio Felipe, Juan Antonio Enríquez, Fernando Llombet y Javier Fernández.

La programación deportiva continuará el sábado por la tarde con el duelo entre UD Almería y UD Las Palmas, de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. Desde las 17:00 horas, Juan Luis Monzón, junto a los comentarios de Chus Trujillo y Víctor Afonso, desgranarán todas las claves de un partido decisivo para los amarillos en la lucha por asegurar su posición en los playoffs de ascenso. A las 17:30 horas comenzará la retransmisión del partido desde el Estadio Juegos del Mediterráneo. El encuentro también podrá seguirse en directo en Televisión Canaria con la narración de Jesús Izquierdo, los comentarios de Miguel Ángel Valerón y Hernán Santana, y las entrevistas a pie de campo de Iria Guzmán.

El domingo 17 de mayo, el programa abrirá una nueva ventana al baloncesto y el fútbol canario. Carlos Guillermo Domínguez dirige desde las 11:00 horas, una nueva edición de ‘Todo Goles Radio’ centrada en la Liga ACB, con el encuentro entre Hiopos Lleida y Dreamland Gran Canaria. La retransmisión contará con la narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de Juan Antonio Enríquez.

Ya por la tarde, desde las 15:30 horas, el espacio retomará la emisión para seguir el fútbol de Primera Federación en la última jornada en casa del CD Tenerife, con Juanjo Toledo y Simón Abreu al frente de la dirección y producción del programa. El conjunto tinerfeño se enfrentará al Pontevedra CF a las 16:00 horas en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en un partido narrado por Joaquín González y comentarios de José Barroso.

Al término del fútbol, la programación continuará de forma ininterrumpida desde el Pabellón Santiago Martín, donde a las 19:00 horas La Laguna Tenerife recibirá al FC Barcelona en una nueva cita de la Liga ACB. El partido será narrado por José Antonio Felipe, con los comentarios de Fernando Llombet, en directo en La Radio Canaria.