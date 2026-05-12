La cadena pública abre una nueva ventana al debate ciudadano este jueves las 22:30 horas en directo

Televisión Canaria estrena el programa ‘La Réplica’ este jueves 14 de mayo para ofrecer a la audiencia un nuevo punto de encuentro basado en el análisis y la conversación sobre los temas que marcan el día a día en las Islas. El espacio, que se emitirá en directo cada semana a partir de las 22:30 horas y que contará con una duración de 90 minutos, estará presentado por Mayer Trujillo, también director de La Radio Canaria, y Marta Rodríguez, bajo la dirección de Desireé Hernández.

‘La Réplica’ abordará la agenda social, política y económica del Archipiélago a través de reportajes y mesas de debate. El programa busca explicar el contexto de la actualidad canaria contando con la opinión de especialistas y representantes de la sociedad civil. Según Mayer Trujillo, el objetivo es «escuchar y conversar» sobre las cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía, mientras que Marta Rodríguez subraya la apuesta por una «conversación honesta y plural».

Cada entrega de ‘La Réplica’ combinará la última hora con reportajes en profundidad que aportarán las claves necesarias para entender la realidad de las Islas. El equipo ha diseñado una puesta en escena dinámica que prioriza la interacción entre los presentadores y los invitados para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico.

Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, presentadores de ‘La Réplica’ junto a César Toledo, administrador general de RTVC.

Producción con sello canario

El programa está producido por Macaronesia, productora que cuenta con una trayectoria ligada a la identidad de las Islas tras proyectos como la serie documental ‘Orígenes’, también emitida en Televisión Canaria.

Con el estreno de este formato, Televisión Canaria refuerza su labor de servicio público al ofrecer un espacio de debate plural y directo. La cadena apuesta por el intercambio de ideas como herramienta para construir una sociedad canaria más informada, crítica y participativa.