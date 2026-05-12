El espacio de igualdad de La Radio Canaria aborda esta semana los principales aspectos de la reforma impulsada por el Gobierno central y que está vinculada a cuestiones como la violencia vicaria.

El programa de igualdad de La Radio Canaria, que se emite los martes a las 18.30, aborda esta semana la reforma impulsada por el gobierno español de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Violencia (LOPIVI), una ley de 2021 que ahora se refuerza para garantizar que la infancia sea escuchada en todos los procedimientos que le afecta.

Esta reforma inicia ahora su trámite parlamentario, tras ser aprobada en el último Consejo de Ministras y Ministros. El texto tiene dos puntos fundamentales que serán analizados en sendas entrevistas durante el espacio. «La escucha a la infancia en los procedimientos judiciales es el primero de ellos», apostilla Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC y directora del programa ‘Ídolos de Tara’. Sobre esta escucha, hablará Galván con la jueza sustituta de Barcelona Isabel Giménez que ha sido la presidenta del Comité de Personas Expertas que ha asesorado al Ministerio de Infancia en esta reforma.

la jueza Isabel Giménez ha sido la presidenta de la comisión de personas expertas que asesoró al Ministerio de Infancia

Escucha activa a menores

«Esta jueza considera que la ley refuerza la perspectiva de infancia al permitir que se incorpore ahora esa escucha a cualquier edad y no a partir de los 12 años como se producía hasta ahora», añade Galván, para añadir que la otra clave de esta reforma es la prohibición del llamado ‘síndrome de alienación parental‘, teoría acuñada en los años 80 del pasado siglo, «y construida en torno a estereotipos de género para argumentar que las madres manipulaban a sus hijos e hijas en los contenciosos sobre custodia», anticipa la directora de ‘Ídolos de Tara’.

Noemí Galván, responsable de Igualdad en RTVC y directora del programa ‘Ídolos de Tara’ en La Radio Canaria

Desde hace años, la comunidad científica rechaza ese falso síndrome. Sin embargo, se ha seguido utilizando en el ámbito judicial a pesar del rechazo expreso al mismo del Consejo General del Poder Judicial.

Isabel Martínez Hervás será otra de las invitadas al programa de esta semana. Es una de las afectadas directamente por el uso de la Alienación Parental. Tras denunciar que su hija le había verbalizado el haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre, inició un camino legal lleno de obstáculos, que acabó con la pérdida de la custodia de su hija. Isabel contará su experiencia tras haber participado este fin de semana en el Encuentro Estatal de Violencia Vicaria celebrado en Maracena, (Granada).

Imagen de clausura del Encuentro Estatal de Violencia Vicaria celebrado este fin de semana

El programa sobre gualda de La Radio Canaria continúa una semana más su compromiso con la información desde una perspectiva de género y con dar voz a mujeres protagonistas de dicha información en distintos ámbitos.