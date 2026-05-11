‘Gente Maravillosa’ visibiliza la homosexualidad en las personas mayores junto al periodista Alberto Guzmán

El programa analiza la realidad LGTBIQ+ en la tercera edad este lunes a las 22:30 horas en Televisión Canaria

Televisión Canaria dedica la entrega de ‘Gente Maravillosa’ de este lunes 11 de mayo a las 22:30 horas a una realidad necesaria y, a menudo, silenciada; la homosexualidad en la tercera edad. Conducido por Eloísa González, el programa abordará los retos sociales, familiares y emocionales que afrontan las personas del colectivo LGTBIQ+ al envejecer, tras una vida marcada en muchos casos por la lucha y la búsqueda de aceptación.

Para profundizar en esta temática, recibirá en el plató al periodista Alberto Guzmán, referente de la información social en España. Guzmán analizará la evolución de la percepción pública de la diversidad sexual a través de las distintas generaciones y destacará el papel histórico de Canarias como un refugio de libertad y un referente cultural para el colectivo.

Alberto Guzmán, periodista invitado en esta entrega, junto a la presentadora Eloísa González.

Además, el programa recibirá a Rafa Sánchez, el carismático líder y vocalista de ‘La Unión’. El artista compartirá un testimonio cargado de honestidad, recordando cómo vivió su transición de icono heterosexual de la música nacional a hacer pública su homosexualidad en una época de mayor represión social, un paso que dio sin complejos y que sirvió de inspiración para muchos.

La reflexión central girará también en torno a la película ‘Maspalomas’, una obra que retrata la madurez emocional de hombres homosexuales que encuentran en el Archipiélago una tierra de acogida libre de juicios. Coincidiendo con la reciente celebración del 25º aniversario del Maspalomas Pride, ‘el espacio ‘Gente Maravillosa’ subrayará el espíritu de orgullo y convivencia que define a las Islas.

Como es habitual, la cámara oculta de ‘Gente Maravillosa’ pondrá a prueba la empatía de los canarios ante una situación de discriminación, en este caso, sobre el rechazo de un hijo hacia su padre mayor por haberse enamorado de otro hombre. El debate será seguido por más de 150 personas como público virtual desde distintos puntos de las Islas, promoviendo una reflexión colectiva contra la intolerancia.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, contribuyendo a que el Archipiélago siga siendo un referente de respeto, diversidad y humanidad para todas las generaciones.