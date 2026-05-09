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‘Todo Rally’ ofrece este domingo un resumen especial del 35º Rally Internacional Villa de Adeje

Gabinete de Prensa

El programa de Televisión Canaria emite un recopilatorio de los mejores momentos de la prueba a partir de las 10:30 horas

Imagen de archivo de Rally Villa Adeje.

El programa Todo Rallyde Televisión Canaria presenta este domingo 10 de mayo, a partir de las 10:30 horas, un amplio resumen del 35º Rally Internacional Villa de Adeje Tenerife – Trofeo CICAR. El espacio ofrecerá durante una hora de emisión las imágenes más espectaculares de la competición. Además, incluirá entrevistas exclusivas y cámaras on-board que permitirán analizar al detalle lo sucedido en los doce tramos cronometrados. Esta cita tinerfeña constituye la tercera estación del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto y puntúa además para el certamen nacional, consolidándose como la prueba más importante del calendario autonómico actual.

La cobertura de RTVC comenzó de forma previa a través de Canarias Play y el canal de YouTube de Deportes el pasado el jueves 7 de mayo con la ceremonia de salida. Las retransmisiones continuarán este viernes 8 de mayo a las 20:15 horas durante el reagrupamiento de la primera sección. Asimismo, el sábado 9 de mayo se realizarán dos nuevas intervenciones en directo; la primera a las 13:20 horas tras la tercera sección, y la segunda, a las 18:00 horas para ofrecer la llegada de los equipos a Adeje.

En el ámbito deportivo, la lista de cerca de 80 inscritos cuenta con los actuales campeones regionales. Ellos son Enrique Cruz y Yeray Mujica, quienes compiten con su Toyota GR Yaris Rally2 frente a los actuales líderes del certamen autonómico, Alexey Lukyanuk y Yuri Kulikov. La lucha por las primeras posiciones incluye también a destacados equipos como los formados por Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, junto a figuras de la talla de Miguel Fuster, Surhayén Pernía o Jan Cerny.

La competición servirá además de escenario para el estreno de la nueva edición de la Clio Trophy Canarias, que aporta siete equipos adicionales a un grupo de cabeza muy variado.

Contenidos exclusivos en las redes sociales de RTVC

Toda la información técnica, las clasificaciones actualizadas y las galerías fotográficas estarán disponibles de forma complementaria en los perfiles oficiales de Facebook e Instagram de Deportes de Televisión Canaria.

Con este despliegue de contenidos digitales y televisivos, la cadena garantiza el seguimiento completo de un evento que este año suma nuevos atractivos nacionales e internacionales para el disfrute de toda la afición canaria.

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