El programa de Televisión Canaria emite un recopilatorio de los mejores momentos de la prueba a partir de las 10:30 horas

Imagen de archivo de Rally Villa Adeje.

El programa ‘Todo Rally‘ de Televisión Canaria presenta este domingo 10 de mayo, a partir de las 10:30 horas, un amplio resumen del 35º Rally Internacional Villa de Adeje Tenerife – Trofeo CICAR. El espacio ofrecerá durante una hora de emisión las imágenes más espectaculares de la competición. Además, incluirá entrevistas exclusivas y cámaras on-board que permitirán analizar al detalle lo sucedido en los doce tramos cronometrados. Esta cita tinerfeña constituye la tercera estación del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto y puntúa además para el certamen nacional, consolidándose como la prueba más importante del calendario autonómico actual.

La cobertura de RTVC comenzó de forma previa a través de Canarias Play y el canal de YouTube de Deportes el pasado el jueves 7 de mayo con la ceremonia de salida. Las retransmisiones continuarán este viernes 8 de mayo a las 20:15 horas durante el reagrupamiento de la primera sección. Asimismo, el sábado 9 de mayo se realizarán dos nuevas intervenciones en directo; la primera a las 13:20 horas tras la tercera sección, y la segunda, a las 18:00 horas para ofrecer la llegada de los equipos a Adeje.

En el ámbito deportivo, la lista de cerca de 80 inscritos cuenta con los actuales campeones regionales. Ellos son Enrique Cruz y Yeray Mujica, quienes compiten con su Toyota GR Yaris Rally2 frente a los actuales líderes del certamen autonómico, Alexey Lukyanuk y Yuri Kulikov. La lucha por las primeras posiciones incluye también a destacados equipos como los formados por Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, junto a figuras de la talla de Miguel Fuster, Surhayén Pernía o Jan Cerny.

La competición servirá además de escenario para el estreno de la nueva edición de la Clio Trophy Canarias, que aporta siete equipos adicionales a un grupo de cabeza muy variado.

Contenidos exclusivos en las redes sociales de RTVC

Toda la información técnica, las clasificaciones actualizadas y las galerías fotográficas estarán disponibles de forma complementaria en los perfiles oficiales de Facebook e Instagram de Deportes de Televisión Canaria.

Con este despliegue de contenidos digitales y televisivos, la cadena garantiza el seguimiento completo de un evento que este año suma nuevos atractivos nacionales e internacionales para el disfrute de toda la afición canaria.