Los Cantadores celebran 18 años de música y tradición en Televisión Canaria

La cadena ofrece la grabación del concierto celebrado en el Auditorio de Tenerife este viernes a partir de las 22:30 horas

Televisión Canaria presenta este viernes 8 de mayo, a partir de las 22:30 horas, el espectáculo «18 años cantando a Canarias» del grupo Los Cantadores. Esta emisión especial recoge el concierto conmemorativo con el que la formación canaria celebra casi dos décadas de trayectoria musical, ofreciendo a los espectadores un recorrido por los éxitos que los han consolidado como un referente de la identidad sonora de las Islas.

El grupo está liderado por las voces de Darío Cabrera, también director de esta formación, Elvis Sanfiel, Idaira Trujillo y José Alberto Hernández, quienes actúan acompañados por una formación de músicos compuesta por laúdes, guitarras, percusión, bajos y piano. Desde que se dieron a conocer en 2008 hasta hoy, Los Cantadores se han convertido en sinónimo de identidad, contando con 5 discos publicados y más de 700 conciertos realizados por toda la geografía canaria.

Imágenes del concierto celebrado el pasado 11 de abril al que acudieron 1.500 personas.

Elvis Sanfiel, uno de los integrantes del grupo y presentador del espacio musical de Televisión Canaria ‘Noche de Taifas‘, destaca que en esta cita «Los Cantadores estamos celebrando 18 años cantando a Canarias, una efeméride muy especial para el grupo. La audiencia de Televisión Canaria va a disfrutar de un concierto único».

La actuación, que tuvo lugar el pasado 11 de abril, logró reunir a más de 1.500 personas que llenaron la Sala Sinfónica del edificio tinerfeño. «Fue un concierto donde se reunieron familiares, amigos y seguidores, donde nos emocionamos, cantamos, bailamos, reímos y también se nos cayó alguna lagrimilla», recuerda Sanfiel.

Durante esta cita, el grupo hará un repaso por los éxitos de su carrera y las piezas centrales de su repertorio, además de presentar las nuevas canciones que marcarán el inicio de su próxima etapa.

Con esta emisión, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de la cultura y el talento producido en el Archipiélago. La cadena pública continúa apostando por llevar a los hogares canarios los eventos más destacados de nuestra escena musical, poniendo en valor la identidad y la profesionalidad de los artistas de las Islas.